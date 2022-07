In cucina è molto importante seguire la stagionalità. Portare in tavola e mangiare prodotti di stagione è salutare e ci fa anche risparmiare. Fragole e ciliegie, a Natale hanno prezzi stellari. Nel loro periodo di maturazione e raccolta, invece, frutta e ortaggi hanno costi giusti e, quasi sempre, abbordabili (eventuali variazioni di prezzo dipendono poi anche dai vari punti vendita).

In questo periodo dell’anno, andare al mercato o dall’ortofrutta è una gioia per gli occhi, oltre che per il palato. Davanti ai nostri occhi troviamo una parata di colori vivacissimi. Per non parlare poi degli inebrianti profumi. Pesche, albicocche, anguria e meloni ci tentano dalle loro cassette. Lucide, turgide e colorate, anche molte verdure sono una grandissima tentazione a cui è difficile resistere.

In particolare, in questo periodo è un tripudio di melanzane, peperoni, pomodori e zucchine. Cucinate insieme o da sole, si prestano per numerosissime ricette e varie modalità di cottura. Oltre alle tradizionali caponate e parmigiane, da preparare anche in versioni più fresche e leggere, senza frittura, le possiamo anche fare ripiene, sbizzarrendoci con la scelta della farcia. A dimostrazione che le ricette possibili sono pressoché infinite, nelle prossime righe andremo a proporre un contorno molto gustoso, ideale a pranzo e cena.

Con melanzane, zucchine e peperoni possiamo preparare un contorno estivo diverso dalla caponata, un’esplosione di gusto e colori

Cominciamo con il vedere cosa acquistare.

Ingredienti:

1 melanzana;

2 zucchine;

1 peperone rosso;

1 peperone giallo;

2 pomodori ramati;

1 cucchiaio di formaggio grattugiato;

3 acciughe sott’olio;

1 cucchiaio di capperi;

1 spicchio d’aglio;

pangrattato q.b.;

prezzemolo tritato q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lavare le verdure e tagliarle a pezzetti di dimensioni simili, così avranno più o meno gli stessi tempi di cottura. In una pentola, scaldare un generoso filo d’olio e mettervi a rosolare le verdure per 5 minuti circa, a fiamma vivace. Regolare quindi di sale. Nel frattempo, preriscaldare il forno accendendolo e impostando la temperatura a 200 °C. Intanto, in un’altra padella, far imbiondire lo spicchio d’aglio insieme alle acciughe e a un cucchiaio d’olio. Far cuocere finché le acciughe non si saranno sciolte. A questo punto, aggiungere un paio di cucchiai di pangrattato e far tostare per alcuni minuti. Togliere la padella dal fuoco e unire capperi, formaggio grattugiato e il trito di prezzemolo.

Riversare sulle verdure due cucchiai del mix aromatizzato e mescolare per bene. Dopodiché, travasare le verdure in una teglia. Cospargere la superficie con il restante mix aromatizzato. Far cuocere in forno a 200 °C per circa 20/25 minuti.

Dunque, con melanzane, zucchine e peperoni possiamo preparare un contorno estivo ottimo gustato tiepido.

