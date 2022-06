Con l’arrivo del tepore primaverile ed estivo, finalmente possiamo ricominciare a stendere il bucato fuori. Il che significa salutare la bolletta dell’asciugatrice per qualche mese. Ma anche liberarsi della puzza di umidità e del rischio di muffa, entrambi causati dall’asciugatura del bucato dentro casa. I capi profumeranno anche di pulito come non mai.

Come insegnano le nonne, un bucato asciugato all’aria aperta ha un odore di buono e genuino. Ci potremmo trovare però alle prese con un nuovo problema, il sole potrebbe macchiare il nostro bucato. Fortunatamente, esistono delle soluzioni per rimuovere ed evitare macchie gialle e bianche create dai raggi solari.

Come evitare che il sole scolorisca i panni

Se da un lato l’azione del sole consente al bucato di asciugarsi in fretta e ha anche un’azione pulente, dall’altro spesso ci macchia i vestiti. Infatti, i raggi solari schiariscono i tessuti e il risultato è ritrovare macchie gialle e bianche rispettivamente sul bucato bianco e colorato. Questo capita a causa di alcuni errori nello stendere il bucato. Il primo errore è porre lo stendibiancheria direttamente sotto i raggi del sole. Sarebbe preferibile porlo in un posto più riparato dove il sole arrivi in modo indiretto. Altra accortezza da prendere è quella di stendere abiti e biancheria a rovescio di modo da evitare macchie dal lato esterno. Qualora però avessimo già fatto il danno, non ci rimane che risolvere e applicare le misure preventive al prossimo lavaggio.

Per rimuovere ed evitare macchie gialle e bianche del sole su biancheria e vestiti stesi ad asciugare sono sufficienti questi rimedi della nonna

Ricorreremo ancora una volta alla saggezza delle nonne, le quali ci hanno trasmesso metodi per ogni evenienza. Ci hanno insegnato a rimuovere le macchie di candeggina da bianchi e colorati così come contrastare le macchie provocate dal sole. Per le macchie gialle sul bucato bianco potremmo servirci di acqua e limone. Sarà sufficiente spremere il succo di un limone in un bicchiere d’acqua e poi tamponare la macchia con questo composto. Altrettanto efficace può essere servirsi del bicarbonato di sodio. Lo si può unire alla soluzione precedente o stendere sulle macchie prima di porre ammollo in acqua i vestiti.

Le altre due soluzioni sarebbero invece adatte sia per gli indumenti bianchi che colorati. Riempiamo una bacinella d’acqua fredda e versiamovi mezzo bicchiere d’aceto bianco. Vi porremo ammollo all’interno i nostri panni per qualche ora prima di risciacquarli. Efficace dovrebbe essere anche il sapone di Marsiglia. Basterà strofinarlo sulle macchie e poi lasciarlo agire all’interno di una bacinella piena d’acqua. O, se preferiamo, possiamo aggiungerne qualche scaglia nell’acqua.

Questi ingredienti diffusi in tutte le case dovrebbero ravvivare i colori e far sparire le macchie provocate dal sole. Naturalmente, prima di utilizzare questi metodi, assicuriamoci che non danneggino i tessuti in questione. Sarà buona pratica provarli prima in un piccolo angolo a rovescio.

