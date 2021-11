Gli asciugamani sono tra gli accessori per la casa più utilizzati in assoluto e, del resto, sarebbe impossibile farne a meno.

Utilizzandoli così frequentemente tendono ben presto a diventare molto ruvidi al tatto, perdendo così la loro caratteristica morbidezza.

Per questa ragione potrebbe essere utile conoscere questo incredibile rimedio della nonna per avere asciugamani sempre morbidi e soffici.

In questo articolo sveleremo un altro rimedio efficacissimo che richiederà l’utilizzo di semplici ingredienti naturali che spesso abbiamo già disponibili in casa.

Oltre al bicarbonato ecco l’efficace metodo fai da te per asciugamani incredibilmente morbidi

Grazie a questo rimedio potremo farli tornare come nuovi, avremo bisogno soltanto di acido citrico ed aceto di vino bianco.

L’aceto è un prodotto apprezzatissimo per la sua versatilità in casa, infatti, ci sarà utile per eliminare la puzza dalla lavatrice insieme a questo sensazionale ingrediente.

Procediamo procurandoci una bacinella, riempendola completamente di acqua calda e versando al suo interno mezzo bicchiere di aceto di vino bianco.

Successivamente dovremo aggiungere ancora 50 g di acido citrico che ci aiuterà a donare morbidezza ai nostri asciugamani e al contempo di averli puliti.

Dovremo mescolare tutti gli ingredienti fino a scioglierli totalmente per poi mettere a mollo i nostri asciugamani.

Sarà necessario lasciarceli per circa 3 o 4 ore e, passato il tempo, tirarli fuori dalla bacinella e concludere la pulizia sciacquandoli sotto l’acqua tiepida.

In questo modo saremo sicuri di aver rimosso tutto l’eccesso rimasto e potremo metterli ad asciugare adeguatamente.

A questo punto spazzoliamoli con un’apposita spazzola per tessuti in modo da riportare le fibre che compongono l’asciugamano alla loro elasticità originaria.

In questo modo torneranno ad essere come appena comprati, l’importante sarà ripetere periodicamente questa operazione per mantenere sempre la giusta morbidezza.

Consigli

È importante sapere che quando li laviamo in lavatrice non dovremo mai posizionarli nel cestello insieme ad altri capi duri, come per esempio i Jeans.

Con quest’abitudine che in molti abbiamo, rischia di provocare involontariamente l’indurimento delle loro fibre.

In questo modo non sarà necessario utilizzare l’ammorbidente e li avremo sempre soffici senza dover ricorrere a prodotti chimici che possono risultare dannosi per l’ambiente.

