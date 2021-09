Avere degli asciugamani morbidi al tatto è una piacevole sensazione che non sempre riusciamo ad ottenere.

Con il tempo tendono a diventare sempre più ruvidi man mano che li utilizziamo.

Purtroppo, questo avviene perché sono sottoposti costantemente a sbalzi di temperatura e umidità, per questo dobbiamo trovare una soluzione.

Abitualmente utilizziamo i classici ammorbidenti industriali che possono anche rivelarsi dannosi per la nostra salute e quella dell’ambiente.

Inoltre, continuiamo a spendere denaro quando potremo facilmente risparmiare utilizzando delle alternative naturali a portata di mano.

Basti pensare a cosa può fare il bicarbonato se utilizzato per lavare gli asciugamani grazie alle sue straordinarie proprietà.

Non tutti conoscono questo incredibile rimedio della nonna per avere asciugamani sempre morbidi

Vedremo che bastano semplicemente due prodotti che abbiamo tutti in cucina: il limone e l’aceto.

Quest’ultimo è ricco di proprietà ideali per condire le nostre pietanze e, per chi non lo sapesse, è anche un ottimo emolliente naturale.

Potremmo pensare che il suo tipico odore possa impregnare i nostri capi ma non è così perché svanirà con i lavaggi. Basterà solo metterne qualche cucchiaio nella vaschetta della lavatrice.

È preferibile usare quello di mele, aggiungendo solo un goccio di limone, e far partire un prelavaggio, rigorosamente con acqua fredda.

Le proprietà di questi due sensazionali ingredienti ci permetteranno di far tornare gli asciugamani soffici al tatto.

Dopo aver azionato il prelavaggio, facciamo partire il ciclo della lavatrice che utilizziamo normalmente che annullerà l’odore di questi ingredienti.

Questo metodo renderà gli asciugamani non solo morbidi ma anche perfettamente disinfettati, proprio perché aceto e limone insieme eliminano anche sia sporco che batteri.

Non tutti conoscono questo incredibile rimedio della nonna per avere asciugamani sempre morbidi in modo naturale e soprattutto economico.

Come ottenere maggiore morbidezza

L’ideale è asciugare i nostri asciugamani preferendo un metodo naturale, sotto un sole non troppo caldo e un leggero venticello.

Questo ci aiuterà proprio perché le loro fibre subiranno un’asciugatura graduale e delicata, fondamentale per favorirne una maggiore morbidezza.

Nel momento in cui gli asciugamani saranno asciutti, cerchiamo di lavorarli a mano come se stessimo massaggiando un impasto, così ammorbideremo le fibre irrigidite.

Infine, una volta asciutti andranno sempre piegati con cura, cercando di non schiacciarli gli uni sugli altri altrimenti otterremo l’effetto opposto.

