Quando sentiamo l’abbinamento di salsiccia e funghi pensiamo spesso a un sugo per la pasta. Alcuni possono pensare anche ad una pizza, che in genere si definisce e si conosce come boscaiola.

Tuttavia, l’abbinamento tra il sapore dei funghi e quello della salsiccia merita un discorso a parte. In alcune regioni d’Italia, spesso settentrionale, esistono molte varianti di ricette di salsiccia e funghi.

Oggi ne vediamo una che possiamo preparare facilmente e velocemente. Infatti, salsiccia e funghi non sono solo un sugo ma anche un secondo straordinario.

Ingredienti

1 kg di funghi chiodini;

1 scalogno;

olio extravergine di oliva;

burro q.b.;

500 gr di salsiccia di maiale;

brodo q.b.;

un bicchiere di vino bianco molto secco;

alloro;

noce moscata;

prezzemolo;

sale e pepe.

Preparazione

Per questa ricetta abbiamo bisogno di una particolare tipologia di funghi. Parliamo dei funghi chiodini, che in Piemonte si conoscono come famigliole. L’ideale è averli piccoli, perché così il gusto tipico del chiodino è più intenso. A questo punto, bisogna lavarli per bene e togliere tutta la terra.

Dato che i chiodini nascono insieme e molto vicini tra di loro, è possibile che della terra resti attaccata alla base dei funghi. Ecco perché serve lavarli anche più volte perché dovremmo togliere della terra che non vediamo così facilmente.

Prendiamo ora una pentola capiente e mettiamo dell’acqua a bollire con del sale e con qualche goccia di aceto. Quando l’acqua comincia a bollire mettiamo i funghi e vedremo che si saranno ridotti di molto. Nel frattempo, prendiamo lo scalogno e lo facciamo passare in una padella già calda.

In un’altra padella, prendiamo la noce di burro e la facciamo sciogliere. Prendiamo la salsiccia e la tagliamo a pezzettini molto fini, magari seguendo questo metodo. Riprendiamo con le cipolle e i funghi che abbiamo scolato. Mettiamo il vino bianco e facciamo evaporare l’alcol. Mettiamo la foglia di alloro per rendere il piatto più aromatico e tritiamo il prezzemolo. Lo tritiamo da fresco e lo mettiamo dentro, mescoliamo bene tutto.

Ora che abbiamo amalgamato tutto, lo mettiamo su un fuoco basso per almeno un’ora. Passato il tempo necessario, aspettiamo qualche minuto e poi serviamo. Buon appetito!

