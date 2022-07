Come ogni anno anche in questa estate 2022 sono tornate mode sopite per decenni. In molti le avevano rinchiuse nel cassetto dei ricordi con la speranza di non doverlo aprire mai più. Tra queste mode una delle più discusse è la vita bassa, dai pantaloni alle gonne. Le gonne a vita bassa, soprattutto, stanno spopolando nella maggior parte dei negozi di fast fashion ma anche di alta moda. È proprio Miu Miu ad aver decretato il ritorno di questa moda anni 2000.

Chi era adulto o adolescente all’inizio degli anni 2000 ricorderà con nostalgia The O.C e, in modo particolare, gli outfit dei suoi protagonisti. La bionda Marissa Cooper era solita utilizzare pantaloni ma, soprattutto, minigonne che lasciavano intravedere l’ombelico. Anche se non amate dalla maggior parte delle donne sembra ormai impossibile riuscire a farne a meno. Difficile da credere ma possono essere indossate da chiunque e a qualsiasi età, saranno solamente sufficienti alcune accortezze.

Oltre ai vestiti la moda dell’estate è questa gonna lunga da indossare per essere giovanili anche a 50 e 60 anni

Le ragazze più giovani potranno sfoggiare i jeans a vita bassa ma soprattutto le minigonne in look molto semplici. Una gonna corta a vita bassa sarà ottima abbinata ad una canottiera dalla lunghezza classica o crop top. Chi predilige la comodità, invece, potrà abbinarla ad una t-shirt. Nel caso di gonna lunga, invece, si potrà osare maggiormente optando anche per uno di quei crop top molto corti che lasciano scoperto gran parte dell’addome. Sempre nell’ottica dell’addome scoperto si potranno utilizzare quei cardigan aperti sul davanti che vanno molto di moda in questo periodo.

Alle donne più grandi, comprese le over 50 e 60, non sono precluse le gonne a vita bassa. Potranno optare per quelle lunghe o midi al posto di quelle cortissime e micro. Con una gonna lunga anche la vita bassa riuscirà a dare il meglio di sé senza impegnare eccessivamente. Sarà sufficiente abbinare una gonna lunga di colore neutro, tinta unita o multicolor ad una blusa a contrasto o della medesima tonalità. Le camicie di lino che tanto stanno spopolando in questa estate, poi, saranno ideali per coprire le spalle durante una serata fresca. Ecco perché oltre ai vestiti la moda dell’estate è questa gonna lunga perfetta anche quando si sono superati gli anta.

Dove comprare

Per acquistare delle gonne a vita bassa sarà sufficiente recarsi in uno qualsiasi dei negozi di fast fashion. Zara propone minigonne corte in saldo, da quella rosa con tasche a circa 20 euro a quelle in lino modello midi a circa 36 euro. Per le minigonne di jeans a vita bassa ottime quelle di Pull&Bear che si troveranno scontate a circa 16 euro ma anche quelle di H&M a circa 25 euro. Bershka le proporrà a circa 16 euro lunghe.

