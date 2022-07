Il pesce è uno degli alimenti che dovremmo consumare maggiormente e in estate lo facciamo con piacere. Siamo spesso alla ricerca di piatti freschi da portare in tavola e che si possano preparare anche in anticipo. Con il caldo è difficile restare troppo tempo davanti ai fornelli ed è piacevole mangiare antipasti, primi e secondi freddi o a temperatura ambiente.

L’idea che vorremmo proporre parte dai calamari. Nella maggior parte delle preparazioni si tratta di calamari in padella oppure al forno. Questa volta prepariamo una versione più estiva.

Non calamari ripieni al forno o in umido con piselli ma una ricetta estiva e veloce, ideale anche per un antipasto freddo

Puliamo 800 grammi di calamari freschi, immergiamoli in una pentola di acqua fredda e portiamoli ad ebollizione con un coperchio e senza sale. Da quando l’acqua bolle li lasceremo cuocere per circa 15 minuti e li faremo raffreddare nella loro acqua di cottura.

Una volta raffreddati li estrarremo dalla pentola, conservando l’acqua.

Li taglieremo in striscioline di circa 1 centimetro in modo da ottenere dei piccoli anelli e ridurremo i tentacoli a metà.

Ora ci occuperemo dei 600 grammi di gamberi. Priviamoli della testa e sgusciamoli delicatamente per non rovinarne la polpa. Incidiamo il dorso con uno stuzzicadenti per eliminare l’intestino. Sbollentiamo i gamberi per circa 2 minuti nell’acqua bollente in cui avevamo cotto i calamari. Preleviamoli con una schiumarola, uniamoli ai calamari e mettiamo da parte un mestolo di acqua di cottura.

Peliamo e tagliamo a cubetti 1 chilo di patate, sciacquiamole in acqua fredda e poi cuociamole per circa 20 minuti nell’acqua dei calamari, con l’aggiunta di un pizzico di sale. Mettiamo da parte le patate per farle intiepidire.

Nel frattempo condiamo il pesce con sale, pepe, prezzemolo e olio. Condiremo allo stesso modo le patate quando saranno fredde.

Prepariamo ora il vero condimento per questo piatto.

Serviranno 25 millilitri di acqua di cottura del pesce, 25 millilitri di succo di limone e 70 millilitri di olio, che dovranno essere emulsionati con una forchetta. Per dare più carattere al condimento potremmo aggiungere 1 o 2 spicchi d’aglio da lasciare in infusione per circa 20 minuti. L’aglio potrà essere rimosso prima di condire la pietanza.

Uniamo pesce, patate e condiamoli con questa salsa omogenea e leggermente addensata.

Come servire l’insalata di calamari e gamberi

Per far insaporire meglio le patate può essere utile condirle separatamente dal pesce quando sono ancora tiepide.

Per pranzo o cena non calamari ripieni al forno, ma questa insalata fresca e leggera.

Lasciando l’insalata in frigorifero per almeno un paio d’ore otterremo un piatto più gustoso perché i sapori avranno avuto il tempo di amalgamarsi.

L’ideale sarebbe preparare il piatto il giorno precedente. Se si decide di offrirlo come antipasto si potranno preparare delle ciotoline monoporzione e guarnirle con capperi e zest di limone.

Lettura consigliata

Non serve andare a Sorrento per gustare una granita di limone cremosa e senza glutine ma la si può fare in casa senza gelatiera