Noi italiani siamo un popolo straordinariamente scaramantico. Probabilmente siamo anche sul podio di questa categoria a livello mondiale. Non parliamo di culture e tradizioni in materia di fortuna dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, perché erano veramente all’ordine del giorno. Tanti anni fa, l’evento fortunato della giornata non era un messaggio su WhatsApp, ma trovare un quadrifoglio. Ai novelli sposi, soprattutto in campagna, era quasi obbligatorio regalare un ferro di cavallo. Nelle cucine delle nostre nonne, tra le tante tradizioni e le perle di saggezza, quasi mai mancava il peperoncino. Non solo per preparare il famoso e sempre speciale spaghetto con aglio e olio. Ma, la società si è evoluta, i nostri giovani sono forse un po’ meno scaramantici e, in compenso la globalizzazione ci ha aperto le porte del Mondo. Ed ecco che tantissime coppie di giovani, adottano questi due sistemi moderni per cercare di avvicinare la fortuna a casa.

Il significato delle tradizioni

Il cornetto come portafortuna risale addirittura all’uomo delle palafitte, che lo riteneva un totem di fertilità. Diventato poi rosso nel Medioevo, quale colore della vittoria e del successo in battaglia. Il quadrifoglio rappresenta da secoli amore, salute, ricchezza e rispetto. Una virtù per ogni sua foglia. Il ferro di cavallo era già un amuleto nelle case dei romani per tenere lontane le malattie e le carestie. Ogni cultura ha le sue curiosità, se pensiamo anche alla tradizione di proteggere un insetto che frequenta la nostra casa.

Oltre ai soliti ferri di cavallo e peperoncino ma anche quadrifoglio e coccinella, pochissimi sanno che 1 animale e una pianta riempirebbero la casa di soldi e fortuna

Il bambù, legno che fa parte ormai delle nostre case, soprattutto dei nostri terrazzi e balconi estivi è uno degli elementi principali del famoso Feng shui. Quella antichissima filosofia orientale che lega la forza e l’energia della natura all’arredamento della casa. Proprio secondo l’antica tradizione orientale, se vogliamo attirare fortuna, successo e prosperità nella nostra casa, dovremmo inserire una pianta di bambù. Questo, perché il bambù unisce nella sua natura 2 elementi assolutamente principali dell’ordine terrestre: l’acqua e il legno.

L’animale sacro

Oltre ai soliti ferri di cavallo e peperoncino, molte culture moderne hanno ripreso dall’antico Egitto l’importanza del gatto come porta fortuna. Da animale sacro agli Dei, oggi avere un micetto in casa, significherebbe trasformare le energie negative in positive. Senza contare che, come ricordano gli esperti, chi si prende cura di un gatto e ama coccolarlo, usufruirebbe dei benefici della pet therapy.

