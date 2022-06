Dopo due sedute in calo, le Borse europee riprendono la strada rialzista. La seduta di ieri è stata monca della Borsa di Londra e con scambi ridotti in Italia. L’importante Piazza londinese è rimasta chiusa per la festa dei 70 anni di regno della regina Elisabetta II°. Se a Londra si festeggiava la monarchia, per ironia della sorte in Italia si festeggiava la Repubblica. Ma se la Borsa di Londra è rimasta chiusa quella italiana è rimasta aperta.

L’assenza degli operatori italiani e inglesi non ha penalizzato le Borse nel risultato finale. Le Piazze del Vecchio Continente hanno chiuso con rialzi vicini al punto percentuale, nonostante un terribile monito da parte dell’amministratore delegato di JP Morgan. Parigi è stata la migliore con un guadagno dell’1,2%, mentre la Borsa di Francoforte è salita dell’1,0%. La Borsa di Milano ha terminato in rialzo di quasi lo 0,6%. L’indice Ftse Mib ha chiuso a 24.426 punti, grazie anche a un forte recupero nella parte finale della seduta.

Un canale aiuta a capire se Piazza Affari può continuare a salire, intanto in Borsa un titolo sta decollando

La chiusura di ieri ha una doppia valenza positiva. Prima di tutto arriva dopo due sedute negative. Inoltre la chiusura sopra 24.400 punti permette ai prezzi di ritornare all’interno del canale rialzista che sta sostenendo le quotazioni dal 9 maggio. Il bordo inferiore di questo canale passa per il minimo della seduta del 9 maggio e per quello del 24 maggio. Questo bordo può essere considerato anche una linea di tendenza che sostiene i prezzi. Finché le quotazioni del Ftse Mib si manterranno sopra questa linea, l’indice continuerà a salire.

Se un canale aiuta a capire cosa farà Piazza Affari, oggi una chiusura dei prezzi sopra la soglia dei 24.500 punti sarebbe un nuovo segnale di forza. Il superamento di area 24.500/24.600 punti potrebbe spingere i prezzi a ridosso dei 24.800 punti, sui massimi dell’ultimo mese.

Naturalmente occorre prendere in considerazione anche la possibilità di una nuova possibile discesa dei valori. Oggi è l’ultima seduta della settimana e si potrebbe assistere a vendite per prese di beneficio di investitori che preferiscono liquidare le posizioni aperte.

Il livello da monitorare con attenzione è quota 24.200 punti. Se i prezzi dovessero scendere sotto questa soglia, potrebbero raggiungere velocemente i 24.000 punti. Se anche questa livello di prezzo dovesse cedere, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) potrebbe calare fino a 23.700 punti.

Attenzione al titolo D’Amico

Sull’intero listino spicca il rialzo del titolo D’Amico (Isin: LU0290697514). La società un mese fa ha comunicato i conti del primo trimestre del 2022 e da allora il titolo ha guadagnato oltre il 50%. L’azione è salita di oltre il 9% nella sola giornata di ieri. Nell’ultima seduta ha chiuso a 0,218 euro, ma i prezzi hanno toccato un massimo di giornata a 0,222 euro. Il superamento di questa soglia potrebbe spingere l’azione fino al primo target in area 0,300 euro. Un ritorno dei prezzi sotto 0,200 euro indebolirà l’attuale fase rialzista. Una discesa dei prezzi sotto 0,177 euro potrebbe portare l’azione in area 0,160 euro.

