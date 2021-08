Una delle erbe aromatiche più diffuse ed utilizzate in cucina è sicuramente l’alloro. Grazie al suo profumo ed al suo aroma, è l’ideale per insaporire soprattutto piatti a base di carne o pesce.

Per questo motivo, molti lo coltivano nei giardini o nei vasi, per averne sempre a disposizione.

Non tutti sanno però che questa pianta, oltre ad essere simbolo di buon auspicio, è anche tradizionalmente utilizzata per alleviare vari tipi di dolore.

Infatti, oltre ai problemi intestinali quest’erba aromatica potrebbe alleviare anche dolori muscolari ed articolari

Il modo più semplice per beneficiare delle incredibili proprietà dell’alloro è quello di realizzare l’olio aromatizzato. Non c’è niente di complicato, ma servirà molta pazienza. Infatti, sono necessari svariati giorni per permettere una corretta macerazione.

Ecco l’occorrente

250 grammi di olio di oliva;

50 grammi di foglie di alloro;

1 contenitore di vetro con almeno 250 millilitri di capacità.

Innanzitutto, procediamo con l’essiccazione delle foglie di alloro. Il metodo più veloce è quello di inserirle in forno, alla temperatura più bassa, disponendole su una teglia ben distanziate tra loro.

Bisognerà poi lasciare lo sportello socchiuso e girare continuamente le foglie per non bruciarle. Saranno pronte quando risulteranno secche e friabili.

A questo punto, iniziamo a sminuzzarle aiutandoci con un mortaio ed inseriamo il tutto in vasetto di vetro. Prima di fare questo procedimento, però, è necessario sanificare il contenitore ed i tappi, come consigliato anche dal Ministero della Salute.

Il procedimento è identico a quello adoperato per realizzare l’olio piccante a lunga conservazione.

Quindi basterà immergere il tutto in acqua bollente per circa 40 minuti, avendo cura di indossare guanti in lattice.

Ora inseriamo nel vasetto 25 grammi di foglie di alloro sminuzzate e versiamo l’olio di oliva. Chiudiamo ermeticamente e lasciamo macerare per almeno 15 giorni.

Trascorso il tempo necessario, filtriamo l’olio ed aggiungiamo a questo altri 25 grammi di alloro pestato.

Lasciamo trascorrere altri 15 giorni e poi filtriamo nuovamente l’olio eliminando l’alloro.

Usi, proprietà ed avvertenze

L’olio aromatizzato all’alloro è commestibile e può essere utilizzato, ad esempio, per condire pasti o insalate. Come riporta l’Humanitas Research Hospital, quest’erba aromatica ha proprietà astringenti e diuretiche. Inoltre, stimola l’appetito ed allevia sintomi dolorosi dovuti a coliche, o ulcere gastriche.

Infine, se riscaldato per qualche secondo, può essere anche applicato sulle parti del corpo indolenzite dove si può effettuare un massaggio.

Quindi, oltre ai problemi intestinali quest’erba aromatica potrebbe alleviare anche dolori muscolari ed articolari. Nella medicina tradizionale, quest’olio è anche utilizzato per trattare bronchiti e sintomi influenzali.

Naturalmente questi consigli non sostituiscono il consiglio di un medico o eventuali terapie farmacologiche.

In caso di dolori articolari, muscolari o problemi digestivi è bene contattare uno specialista.