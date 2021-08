Fino al 31 dicembre 2021, si potrà usufruire di alcuni incentivi statali. Essi riguardano l’acquisto di determinati beni o servizi. Ma, ecco quali sono tutti i bonus più importanti ottenibili fino alla fine del 2021. Quello oggi più appetibile data la scarsità delle risorse messe a disposizione, è il bonus TV. Esso consiste nello sconto del 20% fino ad un massimo di 100 euro, per acquistare un televisore di nuova generazione. In particolare, quest’ultimo deve essere compatibile con il nuovo digitale terrestre. Inoltre, il beneficio si ottiene senza limiti di ISEE. Possono usufruirne i cittadini residenti in Italia, che siano in regola con il pagamento del canone RAI o da esso esentati. Il tutto, a condizione che rottamino un apparecchio acquistato prima del 22 dicembre 2018. Inoltre, occorre consegnare al rivenditore o all’isola ecologica autorizzata, il modulo scaricato dal sito del MISE, debitamente compilato.

Ecco quali sono tutti i bonus ottenibili fino alla fine del 2021

Altro bonus molto ambito di cui si può usufruire è il bonus affitti. Esso consistente in un contributo a fondo perduto, pari al 50% dell’importo sul canone di affitto. Il tutto, fino ad un massimo di 1.200 euro. La richiesta va fatta entro il 6 settembre 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, chi è interessato, deve sbrigarsi a fare domanda. Gli aventi diritto sono tutti coloro che fino al 31 dicembre 2021 abbiano applicato uno sconto sul canone di affitto. Il tutto, in base alle normative predisposte dai Comuni ad alta densità abitativa per immobili adibiti ad abitazione principale dell’inquilino.

Altri bonus

Ancora, nella lista abbiamo il bonus cultura e libri, ossia un buono da 500 euro, spendibile per determinate attività e beni. Esso può essere speso per: cinema, concerti, musei, eventi culturali, corsi di formazione, libri e simili. Inoltre, spetta ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, nonchè a coloro che abbiano compiuto 18 anni nel 2020. In più, sono ammessi anche i docenti a tempo parziale, in periodo di prova o di formazione. Poi, vi rientrano anche quelli dichiarati non idonei per motivi di salute. Quello destinato ai ragazzi va richiesto entro il 31 agosto 2021 e speso entro il 28 febbraio 2022. La richiesta va fatta utilizzando il portale 18app.italia.it. I docenti, invece, dovranno richiederlo sul sito cartadeldocente.istruzione.it.