Pensare che finita l’estate siano finite i nostri doveri nell’orto e nel giardino è quantomeno ingenuo. Se da un lato è vero che la temperatura si abbassa e la forza del sole si affievolisce, dall’altro a settembre bisogna sbrigare alcune faccende.

Tra tutte, possiamo cercare di dare nuova lucentezza e colore al nostro pergolato, ad esempio. Inoltre, ci sono alcune piante e ortaggi di cui dovremmo occuparci proprio ora. Infatti, in molti se ne dimenticano ma ecco cosa fare per l’orto e giardino a settembre.

In giardino

A settembre, come ben sappiamo, l’estate finisce e arriva l’autunno. Di conseguenza, risulta di fondamentale importanza preparare la terra per i mesi autunnali e invernali. In particolare, dobbiamo eventualmente spostare le piante che patiscono il freddo, concimare parte del terreno e allestire le nostre aiuole, se le abbiamo.

Un lavoro di fondamentale importanza per il giardino a settembre è la cura dei nostri tappeti erbosi. In particolare, settembre sembra proprio essere il mese ideale per seminare l’erba, come indicato da tutti gli specialisti del settore. Inoltre, sarebbe opportuno utilizzare dei trattamenti indicati a sradicare le eventuali erbe infestanti, che nei mesi estivi hanno trovato un clima propenso alla loro diffusione. Se siamo delle persone che amano l’ordine anche fuori casa, l’autunno è la stagione più dura dell’anno. Infatti, gli alberi di foglie caduche inizieranno a perderle, con la conseguente necessità di toglierle.

Nell’orto in questo periodo dell’anno dobbiamo sicuramente eliminare tutte le erbacce diffuse in estate. Inoltre, dobbiamo cercare di zappare la parte superficiale del terreno. In questo modo creeremo un circolo d’aria ed eviteremo che si costituisca una crosta dura. Questa accortezza è ancor più necessaria se viviamo a una latitudine in cui il mese di settembre è ancora caldo.

Dato che ogni stagione ha i suoi prodotti tipici, con la fine dell’estate abbiamo la necessità di rimuovere ciò che resta delle piante estive. Un esempio su tutti sono le piante di pomodori.

Per quanto riguarda invece la semina, a settembre nell’orto bisogna concentrarsi sull’insalata. Infatti, per chi ama questo alimento settembre è proprio il mese per piantare la lattuga, il radicchio, la rucola, l’insalata grumolo e persino i ravanelli. Inoltre, ottime notizie per chi ama gli spinaci: vanno piantati proprio a settembre per poterseli godere d’inverno.

