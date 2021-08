Ulcera gastrica e gastrite sono, il più delle volte, una la conseguenza dell’altra.

Infatti, in alcuni pazienti con problemi allo stomaco, la comparsa della gastrite spesso precede quella dell’ulcera.

Quest’ultima compare quando i succhi gastrici, altamente acidi e corrosivi, perforano lo strato di mucosa che protegge la parete gastrica.

Entrambe le disfunzioni sono comunque dei chiari segnali di un’alimentazione, e di abitudini alimentari, non corrette.

Molti sottovalutano questa cattiva abitudine alimentare che può scatenare orribili ulcere e gastriti

Come evidenziano alcune ricerche al riguardo, una delle cause principali della comparsa di queste problematiche, consiste in una pratica alimentare scorretta molto diffusa.

Stiamo parlando della fretta nel consumare i pasti.

Mangiare troppo velocemente è una delle abitudini alimentari figlia di questi tempi iper frenetici.

Anche al di fuori della pausa pranzo a lavoro, molti tendono a finire rapidamente i pasti perfino a casa, quando teoricamente non vi sarebbe alcuna fretta.

Mangiare con calma, sembra quindi essere una perdita di tempo. Ma in realtà non è così e le conseguenze sulla salute, di questo comportamento reiterato, potrebbero essere devastanti.

Perché bisogna mangiare lentamente?

Quando si mangia più lentamente, uno dei primi benefici riscontrabili fin da subito è un netto miglioramento della digestione.

Masticare piano il cibo, permette infatti di alleggerire il carico di lavoro dello stomaco. Ed inoltre, permette di non introdurre troppa aria, che potrebbe a sua volta causare gonfiori addominali.

Un altro aspetto, a volte troppo sottovalutato, è che mangiare troppo velocemente spesso si traduce in mangiare troppo.

Bisogna contare, infatti, che i primi segnali di sazietà arrivano al cervello dopo 20 minuti dal momento in cui si inizia a mangiare.

Quindi se nel frattempo abbiamo continuato ad ingerire voracemente altro cibo, non abbiamo dato il tempo necessario all’organismo di elaborare la sazietà.

La conseguenza logica è che mangiare lentamente, equivale a mangiare di meno e quindi a perdere più peso.

Consigli pratici

Quindi, abbiamo visto che molti sottovalutano questa cattiva abitudine alimentare che può scatenare orribili ulcere e gastriti.

Per resistere alla tentazione di mangiare tutto e subito, possiamo eseguire le seguenti azioni: