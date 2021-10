Se si desidera un giardino fiorito e rigoglioso dalla prossima primavera bisogna mettersi al lavoro già da ottobre. Questo mese vede sbocciare stupendi fiori che rallegrano l’esterno della nostra casa.

Di recente, abbiamo scoperto come moltiplicare i ciclamini per avere fioriture straordinarie. Di certo questi sono tra i fiori più gettonati in autunno, immancabili su balconi e finestre. In ogni caso, è bene iniziare a pensare anche a ciò che vorremmo vedere sbocciare in giardino più avanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vi sono delle varietà di piante che, se interrate ora, possono garantirci un esterno della casa da invidia appena arriva la bella stagione. Ma è importante seminarle adesso. Scopriamo di quali stiamo parlando e le attenzioni da rivolgergli per una corretta manutenzione.

La più famosa

Chi ha il pollice verde difficilmente resisterà alla tentazione di piantare il meraviglioso narciso. È senza dubbio tra i fiori più conosciuti e apprezzati e per vederlo crescere prosperoso dobbiamo piantarlo ora.

I suoi petali vistosi e profumati sono un chiaro richiamo per tutti gli amanti del giardinaggio. La scelta cromatica è poi ampia e diversificata. Si va dalle classiche colorazioni bianco o gialle alle meno diffuse varianti arancio e rosa. Non scordiamoci di mettere a dimora questo fiore magnifico se vogliamo impreziosire il nostro giardino già sul finire dell’inverno.

Oltre ai narcisi ecco 3 piante belle e colorate da piantare in giardino a ottobre

I narcisi non sono l’unica nostra priorità per un giardino rigoglioso in primavera. Altre specie vegetali altrettanto belle vedono la loro semina proprio a ottobre.

La prima che vogliamo menzionare è forse la più nota. Parliamo del giglio. Questo meraviglioso fiore dall’aroma dolcissimo è meno delicato di quel che sembra. Nonostante ciò, ha bisogno di cure adeguate.

Quando piantiamo i bulbi, partiamo con quelli di maggiori dimensioni. Sono più resistenti e ci garantiranno fiori più grandi. Assicuriamoci sin da subito che il terreno dreni bene, per non far marcire le radici. Coi giusti accorgimenti potremo godere delle sue magnifiche infiorescenze a partire dal prossimo maggio.

Una tavola di colori con l’iris olandese

Bellissimo e variopinto, l’iris olandese è un delle piante a cui non rinunceremo una volta scoperta. Si può sfruttare per abbellire aiuole e bordure, ma si presta perfettamente anche alla messa in vaso.

Per i colori non avremo che l’imbarazzo della scelta. Non solo blu, giallo, bianco o bronzo, ma alcune varietà sono addirittura bicromatiche.

Scegliamo un terreno ben drenato e piantiamolo a una profondità massima di 10 cm. A primavera inoltrata ci ringrazierà con tante fioriture generose.

Non facciamoci mancare i Muscari

Tra le piante da avere assolutamente in giardino la prossima primavera ci sono anche i muscari. I loro fiori, simili a minuscole campane o chicchi d’uva di colore blu, bianco, rosa o violaceo, sbocciano copiosamente a grappoli.

Amano le zone ben illuminate e resistono anche a basse temperature. Non necessitano di tanta acqua, ma garantiamogli comunque innaffiature regolari.

Oltre ai narcisi ecco 3 piante belle e colorate da piantare in giardino a ottobre. Se i fiori sono la nostra passione, ecco 3 orchidee meravigliose per abbellire la casa che pochi conoscono.