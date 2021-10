Il ciclamino è uno dei fiori più apprezzati e sa dare grandi soddisfazioni a chi lo coltiva. I suoi colori sgargianti dalle tonalità più svariate ne fanno un compagno inseparabile sia dentro che fuori casa. L’autunno è la stagione ideale per godere delle sue meravigliose inflorescenze ed esporlo in bella vista.

Da casa propria è possibile ricreare un vero e proprio bouquet con questi bellissimi fiori, basta seguire alcuni accorgimenti in materia. Riusciremo così a godere delle loro splendide fioriture per mesi e mesi, senza mai stancarci.

Ecco le direttive e i consigli per dare vita a un mazzo coloratissimo di ciclamini partendo da zero.

Come moltiplicare i ciclamini per avere fioriture rigogliose e spettacolari in casa e giardino

Per ricreare dei magnifici esemplari di ciclamino possiamo ricorrere a due metodi differenti. Il primo consiste nella moltiplicazione per seme. Vediamo come fare.

Per iniziare dovremo procurarci uno o più vasi abbastanza capienti da contenere le piantine che vogliamo far nascere. Vanno bene quelli rettangolari, in alternativa possiamo utilizzare dei vassoi. Li riempiamo con un po’ di terriccio universale misto a sabbia, per facilitare il drenaggio.

Interriamo i semi, poi li bagniamo spruzzandoci dell’acqua per mantenere umido il terreno. A questo punto, ci conviene coprire i vasi con dei teli di plastica trasparente, almeno fino a quando non germoglieranno i semi. Questa operazione consentirà di mantenere una temperatura costante e tenere umido il terreno.

Il secondo sistema

L’alternativa per ricreare i nostri ciclamini prende il nome di “moltiplicazione per divisione del tubero”. Solitamente, sarebbe meglio effettuarla in primavera, ma provarci anche ora non costa nulla.

In questo caso dovremo incidere il bulbo radicale del fiore, dividendolo in due o più parti con un coltello. Prima di procedere è importante accertarsi che dentro il bulbo vi sia una gemma che possa produrre germogli.

Ora sistemiamo ciascuna parte che abbiamo tagliato in un vaso diverso, riempito con sabbia e terriccio come in precedenza. Come alternativa possiamo decidere di interrare direttamente in giardino. In questo caso scegliamo una posizione protetta dai raggi solari.

Ora sappiamo come moltiplicare i ciclamini per avere fioriture rigogliose e spettacolari in casa e giardino. Non ci resta che fornirgli le cure adatte.

Le cure generali

I ciclamini, ma anche piante meravigliose come questa, necessitano di cure adeguate per non appassire. La prima regola riguarda l’esposizione. Nel caso decidessimo di metterli in giardino cerchiamo una zona all’ombra ma protetta dalle gelate. In casa, invece, teniamoli alla larga da fonti di calore come i termosifoni.

Dovremo innaffiare di frequente per mantenere il terreno sempre umido, ma occhio ai ristagni che causano il marcimento delle radici. Aumentiamo il quantitativo di acqua durante la fase vegetativa.

Il concime va somministrato al massimo ogni quattro settimane, che si riducono a 14 giorni in periodo vegetativo.