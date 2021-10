Tra le piante più belle presenti in natura vi sono le magnifiche orchidee. I vivaisti e gli amanti del pollice verde ne fanno il loro vanto e difficilmente le sostituirebbero con altri fiori.

Spesso nei nostri articoli ci dedichiamo alla cura e alla coltivazione di tantissime specie floreali. Chi ha una passione per il giardinaggio sarà felice di sapere come moltiplicare questo fiore stupendo in semplici mosse.

L’autunno è poi la stagione ideale per piantare diversi alberi da frutto che ci faranno godere di un raccolto molto abbondante.

Anche le orchidee regalano enormi soddisfazioni a chi se ne occupa. Ne esistono diverse specie, anche se forse conosceremo soprattutto la celebre Phalaenopsis. Oggi presenteremo 3 orchidee meravigliose e coloratissime per abbellire tutta la casa che pochi conoscono.

Sono diverse dalla variante più comune ma sanno allo stesso modo impreziosire l’interno della nostra abitazione.

La più comune

In autunno si consiglia di esporre le orchidee dentro casa, in quanto il freddo di stagione potrebbe comprometterne la salute. Lo stesso discorso vale per la bellissima Phalaenopsis, la più conosciuta tra tutte.

La avremo certamente incrociata almeno una volta in qualche negozio di fiori o al supermercato. I suoi petali vistosi e arrotondati ne fanno una vera goduria per gli occhi.

È la più facile da curare, in quanto basta riporla nei pressi di una finestra, perché arrivi la giusta luce, e bagnarla regolarmente. La sua fioritura abbondante ci ripagherà degli sforzi fatti.

3 orchidee meravigliose e coloratissime per abbellire tutta la casa che pochi conoscono

L’orchidea Dendrobium è un tripudio di colori con i suoi petali piccoli e graziosi. In natura ne esistono tantissime varietà, ma le più comuni si presentano con colorazioni che vanno dal bianco al giallo fino al lavanda.

Ci sorprenderà con le sue fioriture immancabili, che avvengono solitamente tra la fine dell’inverno e la primavera. È una pianta abbastanza delicata in quanto necessita di molta luce e nebulizzazioni regolari. Ma il risultato non ci deluderà.

La Miltonia è una favola

Altra varietà a cui è difficile resistere è l’orchidea Miltonia. Le sue fioriture appariscenti assomigliano a quelle della viola del pensiero. Non a caso la si chiama anche “orchidea del pensiero”. I fiori possono diventare molto grandi e altrettanto colorati. Sono meravigliosi quelli bianchi e rossi.

La Miltonia si presta molto bene alla coltivazione casalinga in vaso. Manteniamola lontana da fonti di calore come i termosifoni e garantiamole una buona illuminazione, ma non eccessiva.

L’orchidea ballerina

L’Oncidium non ha nulla da invidiare alle sorelle. Bellissima e avvolgente, i suoi petali si colorano perlopiù di tonalità estive come arancione, giallo e rosso. La forma dei fiori ricorda la gonna di una danzatrice.

Esponiamola sul davanzale della finestra protetta da una tenda e garantiamole una temperatura minima di 12°C. Innaffiamo regolarmente e nebulizziamo le foglie.