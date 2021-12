Non è sempre facile trovare le scarpe che fanno per noi, poiché scegliendole dobbiamo assicurarci che poi ci troveremo a nostro agio ogni volta che le indossiamo.

In particolare, con l’arrivo dell’inverno, è importante che a seconda di ogni condizione climatica riusciamo ad essere comode mentre manteniamo i piedi al caldo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Proprio in questo caso è bene sapere che sono queste le scarpe invernali ideali per essere sempre eleganti mantenendo anche i piedi caldi.

Chi è in cerca di un paio di scarpe ideale per tutte le occasioni potrebbe trovare in queste il modello migliore del momento.

Oltre ai mocassini ecco la scarpa più comoda del momento che sta facendo strage di cuori

Si tratta delle sneakers calzino che possono sembrare una semplice calzatura sportiva ma ci doneranno anche un look glamour, se abbinate nel modo giusto.

Vengono chiamate in questo modo perché la loro forma ci ricorda il calzino e non presenta lacci di alcun genere.

Queste scarpe sono perfette da indossare proprio per la loro incredibile comodità e possiamo trovarle in diverse varianti.

Quelle a stivaletto sono perfette per l’inverno grazie alle suole spesse che ci permettono di proteggerci nel migliore dei modi dalle intemperie tipiche della stagione.

Inoltre, possiamo trovarle sia tutte bianche, che sono di tendenza anche nelle stagioni più grigie, oppure con tonalità più scure, o ancora colorate.

Per chi osa con look più eccentrici si possono trovare anche con decorazioni di vario genere, come loghi o glitter che le impreziosiscono ulteriormente.

Se abbiamo l’intenzione di risultare eleganti per delle occasioni speciali, senza rinunciare alla comodità, possiamo utilizzarle anche abbinate ad abiti o gonne, fungendo così da décolleté.

Potrebbe anche essere utile sapere che oltre ad indossare una giacca o un cappotto, anche questo accessorio è ideale per proteggerci dal freddo con stile.

Oltre ai mocassini ecco la scarpa più comoda del momento che sta facendo strage di cuori anche grazie alla sua bellezza.

Ecco un paio di scarpe alternativo

Non tutti conoscono i camperos, soprannominati anche stivali texani, che esistono sia nella variante di pelle che in cuoio, caratterizzati da ricami di vario genere.

La caratteristica che li contraddistingue è che hanno un tacco generalmente di forma obliqua che possiamo abbinare sia con abiti che gonne o jeans da utilizzare quotidianamente.

Approfondimento

Non solo piumini è questo il capo invernale perfetto anche per nascondere qualche chilo di troppo