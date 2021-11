In questo periodo cominciamo a percepire sempre più le basse temperature che stanno caratterizzando le nostre giornate.

Stanno arrivando anche le prime gelate e in alcune parti d’Italia ha fatto addirittura la sua comparsa la neve, per la gioia dei più piccoli.

È inevitabile quindi doverci coprire sempre più per evitare di prenderci eventuali influenze e malanni di stagione.

Per gli amanti della moda, possiamo ripararci dal freddo con stile ed eleganza utilizzando questo bellissimo cappello che tutti stanno acquistando anche per la sua comodità.

Inoltre, a causa di vento, pioggia e freddo tipici del periodo è importante mantenere al caldo la gola che è un punto molto delicato del corpo.

Oltre al cappotto è questo l’accessorio irrinunciabile per proteggerci dal freddo con stile

Per prima cosa, dovremmo sapere che potremo essere eleganti anche dopo i 50 anni con questo capo che manterrà il collo caldo durante l’inverno.

Avremo comunque bisogno di un altro accessorio da unire al cappotto per proteggere la gola efficacemente, si tratta della sciarpa oversize.

Questo modello è molto largo e viene utilizzato per dare un tocco di stile lasciandolo cadere all’indietro, con le estremità alla stessa altezza.

Per dare un tocco in più al nostro look abbiniamola ad una cintura. La posizioneremo all’altezza della vita, per arricchirci di dettagli che faranno la differenza.

Queste sciarpe sono reperibili in diverse versioni. È possibile trovarle sia per gli amanti dei multicolori che per quelli dei colori più classici come il nero, il marrone o il bianco.

Il grigio è sempre molto apprezzato in questa stagione e si sposa perfettamente ad ogni look, soprattutto da portare tutti i giorni al lavoro.

Anche la sciarpa di colore beige è molto utilizzata in questa stagione, specialmente se caratterizzata da piccole frange.

In alternativa abbiamo la sciarpa ad anello, che risulta ideale per la stagione invernale poiché è molto comoda e ci aiuta a mantenere il collo caldo.

Chi ama questo modello potrà scegliere diverse colorazioni a seconda del proprio gusto personale, scegliendo tra differenti motivi come quelli geometrici o a rombi.

Ulteriori informazioni

Anche la sciarpa di lana con pelliccia è sempre in voga, ma è più adatta per le occasioni speciali poiché ci dona un look più sofisticato.

Potrebbe essere interessante sapere che, abbinandosi bene a questa sciarpa, potremo indossare queste scarpe invernali che ci permetteranno di essere sempre eleganti mantenendo anche i piedi caldi.