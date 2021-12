Un libro è il compagno ideale a tutte le età.

Cominciamo a leggere lettera per lettera, poi si compongono le frasi e, dopo ancora, ecco che ci si approccia alle prime piccole letture. Le storie, le avventure di personaggi fantastici attraggono infatti da sempre i bambini. Questa passione spesso prosegue nell’adolescenza e in età adulta. Leggere aiuta a capire, a capirsi, a scoprire. Inoltre stimola l’immaginazione, la riflessione.

E nonostante il fatto che in Italia ci siano state fasi critiche nella vendita dei libri, in questi due anni si sta assistendo a un timido rialzo.

Torna Più libri più liberi, la Fiera della piccola e media editoria, dal 4 all’8 dicembre a Roma

Due sono le fiere tra le più note e importanti in Italia: il Salone del libro di Torino e Più libri più liberi a Roma. Infatti, durante l’anno si susseguono tante fiere e manifestazioni, eppure queste due richiamano sempre molto pubblico. A Roma, presso La Nuvola, quest’anno torna in presenza la Fiera della piccola e media editoria. L’evento, promosso e organizzato dall’Associazione Italiana Autori (AIE), quest’anno festeggia il ventennale. Tanti gli espositori e gli eventi in programma. Il tema di questa edizione è la Libertà.

Si è senz’altro voluto rendere omaggio a quel senso di ritrovata libertà. Quella che abbiamo provato dopo tutto il periodo buio della chiusura forzata del 2020 e del 2021, a causa della pandemia.

Ma certo i riferimenti non finiscono qui. Infatti, possiamo leggere nel comunicato stampa che si rifletterà anche sulle “libertà collettive e quelle personali, l’impegno per i diritti civili e politici, la libertà di stampa e di espressione, un dato concreto e irrinunciabile per milioni di persone nel mondo”.

Alcuni eventi

La Fiera sarà dunque inaugurata il 4 dicembre nello Spazio Rai alle ore 10.30. Il programma è fitto di eventi. Ne ricordiamo qualcuno.

4 dicembre ore 11.15, Spazio Rai: “Capitali d’Europa: più ambiente, più diritti, più cultura”. Rafał Trzaskowski, sindaco di Varsavia, in dialogo con Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Modera Giancarlo Loquenzi;

4 dicembre ore 14.30 Sala Cometa: “La donna del Caravaggio. Vita e peripezie di Maddalena Antognetti”. Presentazione del libro di Riccardo Bassani. Intervengono l’autore, Fiora Bellini, Claudio Strinati e Carmine Donzelli. A cura di Donzelli Editore;

5 dicembre ore 17.00 Arena Robinson: “Ultime dalla Bibbia”. Corrado Augias dialoga con Dario Olivero;

5 dicembre ore 18.15, Spazio Rai: “Il gatto del Papa”, Presentazione del libro di Flavio Insinna. Intervengono l’autore e Luca Barbarossa. A cura di Rai Libri.

Per visionare il programma completo basterà visitare il sito ufficiale. Di sicuro, poiché torna Più libri più liberi, la Fiera della piccola e media editoria, dal 4 all’8 dicembre a Roma, i lettori appassionati, o semplici curiosi, non perderanno certo l’occasione di parteciparvi. Per chi invece vorrà seguire qualche incontro da casa, ne avrà modo grazie al servizio in streaming Più libri tv. Si possono trovare maggiori dettagli sul sito della fiera.