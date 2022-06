Tutti hanno diritto di godersi il mare e la spiaggia senza barricarsi dietro pantaloncini o parei. Bisognerebbe, però, prestare alcune attenzioni ai dettagli per evitare scivoloni di stile. Assolutamente da bandire sono i topless. Purtroppo la forza di gravità inizia a lasciare i propri segni sul nostro décolleté. Meglio quindi puntare eventualmente su un due pezzi. Anche i triangoli alla brasiliana sarebbero da evitare ma vediamo esattamente quali modelli consiglierebbero i guru del look.

Anche il costume all’ultima moda, il triangolo all’uncinetto, non si addice alle over 60.

Oltre ai costumi da bagno contenitivi per la pancia, i guru del look consigliano questi modelli se superiamo i 50 o i 60 anni

In questo caso non si tratta di essere castigati ma di non mettere in evidenza i nostri punti deboli. Naturalmente se a 50 anni siamo fresche e toniche come ventenni, nulla ci proibisce di osare.

Partiamo dal grande classico: il costume intero. Questo è sempre un must have una volta superati gli ‘anta. Si tratta di un capo indispensabile. Non pensiamo però a un costume nero triste: le fantasie e gli accessori saranno il nostro modo di sbizzarrirci. Ad esempio, un tessuto a fiori stile jungle attirerà l’occhio sulla stampa invece che su eventuali imperfezioni. Anche gli accessori vanno curati quindi anelli che arricciano il tessuto o strass, sono il mezzo per apparire eleganti a qualsiasi età. Non scordiamo anche gli accessori come gli orecchini che rifiniscono l’outfit.

Il bikini sì ma con delle limitazioni

Gli esperti di moda sconsigliano i triangoli o lo slip con laccetti. Un bikini più morigerato con uno slip midi o una culotte sarà da prediligere. Anche le sgambature sono da limitare onde evitare cellulite a vista. I costumi modellanti hanno delle fasce rinforzate sulla pancia o sul lato b secondo lo stesso principio delle guaine contenitive. I modelli increspati o con drappeggio giocano sicuramente a favore di chi ha un po’ di pancetta da camuffare.

La parte superiore del bikini

La parte superiore del bikini va scelta in base alla taglia del nostro seno. Se siamo prosperose, allora dovremmo puntare ad un modello senza push up con sostegno laterale. La fascia sottoseno, inoltre, garantirà un’ottima vestibilità e non consentirà alla coppa di scivolare verso l’alto. Per quanto riguarda le spalline vale la seguente regola: se il seno è abbondante, allora la spallina larga darà un effetto visivo riducente.

Oltre ai costumi da bagno contenitivi e non, però, curiamo anche il look generale compresi i caftani, i copricostume e le borse.

Lettura consigliata

6 miti da sfatare o errori che commettiamo riguardo ai costumi da bagno