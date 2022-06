L’estate è alle porte e, con lei, il momento di partire per le vacanze. Che si parta a luglio, ad agosto o a settembre l’importante è riuscire a godersi il viaggio. Molti sceglieranno mete di mare come la Sicilia mentre altri preferiranno lasciarsi alle spalle l’Italia per mete più lontane come le Maldive. Infatti, l’Europa continua ad essere molto gettonata ma oggi è possibile tornare a viaggiare anche in zone più distanti. Tra i luoghi che hanno riaperto al turismo un posto d’onore lo occupa New York City, semplice da raggiungere e facilissima da visitare.

Prima di partire, tuttavia, si consiglia di fare un salto sul sito ufficiale Viaggiare Sicuri. In questo modo si riuscirà a valutare meglio la documentazione da avere con sé al momento dell’imbarco in aeroporto. Lasciate da parte le faccende burocratiche non rimarrà che partire e decidere cosa visitare. Nella Grande Mela si potranno vedere centinaia di cose diverse tra musei, grattacieli, parchi e attrazioni varie. La maggior parte sono a pagamento con un costo che varierà dalla ventina di dollari per i musei, alla cinquantina per i grattacieli. Ma ci sono alcune cose che, seppur visitate gratuitamente, sapranno lasciare il visitatore molto stupito.

Per le vacanze estive molti alle acque turchesi di Italia o Maldive preferiscono questa città da sogno dove visitare gratuitamente queste 4 attrazioni

Oggi si andrà alla scoperta di quattro attrazioni molto famose da vedere gratuitamente a New York. Gli amanti di film e serie televisive avranno intravisto alcune di queste cose già in televisione. La prima bellezza architettonica da non farsi sfuggire nella Grande Mela è una stazione dei treni, la Grand Central Terminal a Manhattan. Inaugurata all’inizio del 1900 è una delle stazioni più grandi al Mondo con un meraviglioso atrio centrale. Famosissima la scena della serie tv Gossip Girl in cui una delle protagoniste torna in città arrivando proprio in questa stazione. La seconda cosa che si può visitare gratuitamente a NYC è il 9/11 Memorial al World Trade Center. Una zona enorme circondata da alberi in cui si potranno ammirare due enormi piscine ricavate da quelle che erano le fondamenta delle Torri Gemelle. Entrambe circondate da pannelli sui quali sono impressi i nomi delle vittime dell’attentato.

Da non dimenticare queste 2 attrazioni

Tra le altre cose da vedere gratuitamente a NYC troviamo anche la sede centrale della Public Library, la biblioteca pubblica, inaugurata nel 1916. Un luogo magico perfetto per chi ama i libri ma anche per chi, semplicemente, vuole dimenticare per un momento la frenesia cittadina. Molto interessanti i soffitti e, in generale, la struttura architettonica dell’edificio. Da non farsi scappare, poi, la High Line, un parco cittadino costruito su una ferrovia sopraelevata in disuso. Interessante per la grande quantità di verde e per la vicinanza con gli edifici altissimi. Si è quindi capito perché per le vacanze estive molti alle acque turchesi preferiscono visitare proprio New York.

