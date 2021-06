In questo articolo andremo a scardinare tutte le false credenze, in merito alla scelta dei costumi da bagno. Sono proprio gli stilisti e le fashion blogger a svelare quali siano i 6 miti da sfatare o errori che commettiamo riguardo ai costumi da bagno.

Dal fisico “a pera” a quello “curvy”, passando per il fisico “a mela” e la convinzione che il nero snellisca. Senza dimenticare la credenza che vuole che chi abbia spalle larghe debba indossare costumi a fascia senza spalline e infine la falsa regola che le “magre” possano permettersi tutto.

6 miti da sfatare o errori che commettiamo riguardo ai costumi da bagno

Il fisico “a pera” va d’accordo solo con il nero e con colori scuri

Sbagliato! Le donne con un fisico a pera hanno spalle strette, seno poco pronunciato e fianchi formosi. I fashion blogger consigliano un bikini spezzato.

Per valorizzare la parte alta, meglio scegliere un reggiseno a fascia con fronzoli, balze, colori chiari e fantasie a pois o a righe.

Ottima anche la scollatura monospalla in modo da aumentare la larghezza della parte alta. Per la parte inferiore si può scegliere uno slip mediamente sgambato a tinta unita.

Le donne “curvy” possono permettersi solo che un costume intero

Non è detto! In questo caso gli stilisti prescrivono di scegliere il giusto modello, non importa se costume interno o bikini.

Se si ha un seno generoso, occorre valorizzarlo, senza mai cadere nella volgarità naturalmente: soprattutto va sostenuto con ferretto o rinforzo.

Va sempre disegnato il punto vita, quindi slip a vita alta oppure cinturini o cambi colore all’altezza della vita.

Altri errori

Il fisico “a mela” propende per il tankini in modo da nascondere la pancia

Sbagliato! Il tankini è il costume formato da canotta e slip. Se andiamo a coprire il punto debole – l’assenza di punto vita, pancia pronunciata – andremo ad evidenziarlo.

Quindi come si assottiglia il torace del fisico a mela? Valorizzando i punti forti come le gambe snelle e décolleté. Sono consigliati costumi interi con scollature a “V” o all’americana (spalline allacciate dietro al collo) e slip sgambato. Ottimi anche gli incroci sotto al seno o delle stringhe sulle fasce laterali.

Il nero snellisce

Sbagliato! Almeno per i costumi questa regola universale non vale. Anzi evidenzia il fisico e fa passare inosservato il costume.

Spalle larghe: costume a fascia senza spalline per non evidenziarle

Sbagliato! Gli stilisti raccomandano di spezzare la linea orizzontale così lunga fra le due spalle. Chi ha le spalle larghe può beneficiare di uno scollo all’americana con spalline ben spesse.

Mai un reggiseno a fascia perché riprodurrebbe un’altra linea orizzontale parallela a quella delle spalle e le dilaterebbe.

Le “magre” possano permettersi tutto

Non è sempre così! Non è detto che un fisico asciutto stia bene con tutto. Anzi le culotte o i costumi olimpionici rischiano di dare un “effetto di eccessiva magrezza” .

Meglio allora costumi dal tessuto ridotto che si riescano a riempire. Ottimi i triangoli all’uncinetto che rendono più voluminosa la parte alta.