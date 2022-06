Tra pochissimi giorni entreremo ufficialmente in estate. Il clima tipicamente estivo, però, si fa già sentire ormai da alcune settimane. Già da un bel po’ di tempo abbiamo abbandonato calze e scarpe chiuse, in favore di sandali e gonne. In questo articolo proporremo un bell’approfondimento sulla moda estiva. In particolare, ci occuperemo di smalti e manicure. Lo smalto è un accessorio a tutti gli effetti. Come tale, completa qualsiasi outfit e rende più belle le nostre mani. Di certo, per la tinta e il tipo di nail art da adottare, dobbiamo tenere in considerazione forma e lunghezza delle unghie. Tuttavia, bisogna tener d’occhio anche le mode. Per l’estate 2022 saranno protagonisti sulle nostre mani i colori pastello. Stanno molto bene a chi ha un incarnato molto chiaro. Al tempo stesso, però, donano molto anche con l’abbronzatura, perché la mettono oltremodo in risalto. Ma le tendenze modaiole non si fermano qui.

Oltre agli smalti color pastello, ecco le 3 tendenze moda dell’estate 2022 per manicure trendy anche dopo i 40 anni

In opposizione ai delicati toni pastello, nelle settimane a venire saranno di gran moda anche le unghie dipinte con colori molto accesi. Da privilegiare soprattutto le tinte fluo. Fucsia, giallo carico, bluette, verde lime… Per qualunque tinta si opti, il tocco modaiolo dell’estate 2022 è la lettering nail. Tenui o vivaci che siano, le unghie dovranno avere un bel punto luce. Giocando con glitter e brillantini, si possono creare, su una sola unghia per mano, iniziali di nomi che per noi hanno un significato particolare.

Ecco la tendenza moda per chi ama look più sobri

Chi invece ama una manicure più sobria e raffinata, può optare per il classico effetto “nude”. Si può spaziare dall’effetto trasparente al rosa, passando per il beige. Anche in questo caso, però, possiamo personalizzare le nostre unghie donando loro un “tocco in più” e non facendole diventare troppo anonime. Su una base neutra, la nail art, infatti, suggerisce l’applicazione di stencil con micro fiori o farfalline. Questo risultato romantico sta bene a tutte: dalle ragazzine alle signore che hanno superato gli “anta” e non hanno paura di osare troppo.

Infine, per chi invece è proprio in vena di trasgredire, o quantomeno vuole farsi notare, la tendenza moda per l’estate 2022 vuole un colore diverso per ogni singola unghia. Ecco, dunque, quali sono le tendenze più fashion tra cui poter scegliere oltre agli smalti color pastello.

