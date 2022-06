Serata d’onore per il cantante partenopeo Gigi D’Alessio in casa sua, con l’abbraccio di circa 10mila presenti in Piazza del Plebiscito. L’occasione è il mega concerto organizzato per festeggiare i 30 anni di carriera. Sceglie Napoli e i napoletani scelgono lui. Gigi D’Alessio trionfa a Napoli e sulla Rai ed è pace fatta con la sua città. Agli esordi, quando Gigi lasciò l’ormai ex Carmela Barbato per seguire Anna Tatangelo, la pancia di Napoli recepì con il ghigno. Ma la simpatia e il talento del cantante, che artisticamente si fa le ossa girando per matrimoni, riescono a farsi perdonare.

Così, Gigi D’Alessio trionfa a Napoli e sulla Rai con una serie di duetti di grandissima qualità. A metà serata arriva anche l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada, con le sue rotondità un pochino più accentuate del solito. La gang, molto probabilmente già preparata, prevede che il padrone di casa offra delle mozzarelle a Vanessa, finora esempio del body positivity.

Di recente, però, c’è stata qualche polemica rispetto alle sue rotondità, al suo rapporto con il corpo e le migliaia di fans che sono con lei e l’adorano ancora di più. Così com’è. Offrirle da mangiare, anche se lei sta al gioco, non ci pare, però, di grande eleganza. Va bene anche il messaggio promozionale della mozzarella Campana DOP, ma magari si poteva veicolare il messaggio diversamente. Il pubblico però appiana ogni eventuale criticità e le intona un «sei bellissima» che da casa non si sente. Però chi c’era ce lo testimonia. E meno male c’è il calore popolare per la simpatica Vanessa.

Gigi D’Alessio trionfa a Napoli e sulla Rai ma la gang delle mozzarelle forse non era necessaria

La manifestazione canora dal titolo «Uno come te – 30 anni insieme» supera il 24% di share per un totale di telespettatori che si stima in oltre tre milioni. Poco male per una serata di anticipo d’estate, quando c’è un fisiologico calo della fruizione televisiva. Stasera si replica ma i grandi duetti sono di ieri.

Fiorello abbronzatissimo, è in abito casual di Giorgio Armani, che Gigi ribattezza «pigiama». Insieme intonano un improbabile «Come suena el corazon». Ancora Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso e Amadeus. Giusto per citarne alcuni tra gli altri. Un concerto – evento dalla forte connotazione popolare in linea con le ambizioni e con i gusti di una buona fetta di italiani. Che, dopo tanto, si è divertita.

