Spesso tendiamo a prendere in scarsa considerazione l’impatto che uno stile di vita sregolato potrebbe sortire sul nostro fisico. Infatti, atteggiamenti sbagliati potrebbero portare a conseguenze gravi che, tuttavia, non danno particolari avvisaglie. È il caso ad esempio di disturbi e patologie a carico del fegato che viene appesantito dall’eccesso di grassi. In questo caso, sebbene non dia sintomi, le condizioni del fegato potrebbero peggiorare fino a precipitare in fenomeni di cirrosi epatica. Ma, sempre attraverso l’alimentazione, è possibile aiutare il nostro fisico a scongiurare disagi futuri. Infatti potremmo addirittura ripulire il fegato grasso abbassando colesterolo e trigliceridi con una comune bevanda.

Tuttavia, così come il fegato, anche i reni potrebbero aver subito danni nel tempo che potrebbero manifestarsi quando è già troppo tardi.

Oltre ad evitare formaggi e salumi anche questo gesto sarebbe fondamentale per la salute dei reni

Un errore molto comune è pensare che determinate patologie possano presentarsi solo con l’arrivo della terza età. Gli studiosi, però, sono di tutt’altro avviso e mettono in guardia sul seguire una consapevole prevenzione in ogni fase della vita. Questo merita particolare attenzione nei riguardi della salute dei reni dei quali è imprescindibile una buona funzionalità per vivere bene. Questi organi, non a caso, sono considerati vitali e svolgono funzioni fondamentali per l’organismo. Su tutti, i reni svolgono il processo di filtrazione ed espulsione delle sostanze nocive o inutili al fisico attraverso le urine. Questo vuol dire che a fronte di un danno a carico dei reni potrebbe verificarsi l’incapacità di espulsione, e conseguente eccessivo accumulo, di sostanze nocive nel corpo.

I soggetti ritenuti più a rischio sarebbero coloro che soffrono di ipertensione, diabete e gli anziani. Tuttavia vedremo che anche alcuni atteggiamenti potrebbero incidere significativamente, nel bene e nel male, sulla salute dei reni.

Consigliabile non eccedere con le proteine animali

Quando sorgono dubbi sulla nostra salute sarebbe sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista, in questo caso un nefrologo, per una valutazione competente.

Tuttavia, in generale, sarebbe consigliabile mangiare sano ed integrare nella dieta vitamine antiossidanti e cereali. Allo stesso modo sarebbe sconsigliabile eccedere di proteine animali, presenti ad esempio nei latticini e negli insaccati, che potrebbero appesantire le funzioni renali.

Infine, come suggerirebbero sulle pagine di Fondazione Veronesi, un aiuto importante arriverebbe dal consumo d’acqua. Infatti oltre ad evitare formaggi e salumi anche questo gesto aiuterebbe i reni a rimanere in salute scongiurando calcoli o altri disturbi. Le quantità possono variare in base al peso ed alle condizioni del soggetto ma queste si aggirano attorno ai 2 litri quotidiani.

Infine rimane imprescindibile una giusta quantità di movimento e l’astensione da fumo e alcol.

