Negli ultimi anni è andato crescendo il consumo di frutti esotici. Sia per il loro gusto particolare che per le proprietà benefiche e nutrizionali che hanno. I frutti esotici hanno il dono di portare il gusto dell’estate anche in pieno inverno, grazie al loro sapore fresco ed estivo. Parte della frutta esotica ad oggi è coltivabile anche in Italia, soprattutto nelle Regioni del sud Italia. Presentano proprietà molto simili alla nostra frutta estiva, sono ricchi quindi di sali minerali, acqua e vitamine.

Tra i frutti estivi si possono citare:

Adesso andremo ad analizzare nel dettaglio le proprietà che hanno alcuni di questi frutti e perché porterebbero benefici alla salute dell’uomo.

Oltre ad essere freschi ed estivi, i frutti esotici sembrerebbero essere ottimi per abbassare il colesterolo, favorire la digestione e non solo

Il mango ricorda tanto la pesca, la buccia presenta dei buchini e può essere verde, gialla oppure di un rosso cupo. La polpa è molto dolce, profumata e succosa ed ha un colore giallo. È un frutto energizzante, contiene circa il 40% di vitamina A del fabbisogno giornaliero e una buona dose di calcio. Oltre ad essere diuretico e lassativo, sembrerebbe avere anche proprietà antibiotiche. L’avocado è uno dei frutti esotici più usato ultimamente in cucina, soprattutto per la realizzazione di insalatone. È ricco di grassi “buoni” e proteine. L’avocado è ricco di vitamina A (che è utile per la vista) e diverse altre vitamine del gruppo B, D, E, K.

La papaia presenta poche calorie, circa 40 per 100 g di prodotto. Anch’essa è ricca di vitamina A e anche vitamina C. È consigliato consumarla dopo il pranzo, in quanto faciliterebbe la digestione di proteine grazie ad un enzima che prende il nome di papaina. Viene considerata ottima per chi soffre di ipercolesterolemia in quanto sarebbe in grado di abbassare il colesterolo. L’ananas è un frutto succoso, rinfrescante e molto dolce. Ha proprietà antinfiammatorie, infatti va a bruciare i grassi grazie ad un enzima, la bromelina, che aiuterebbe la digestione e stimolerebbe il metabolismo.

Cocktail, succhi e salute

La maracuja è un frutto utilizzato molto anche per la preparazione di cocktail. È anche chiamato “frutto della passione” e presenta una polpa abbastanza morbida. Ricco di fibre, vitamina A e C, potassio, è utilizzato anche per la preparazione di succhi. Il cocco, poi, è un frutto molto estivo e lo si trova anche in vendita sulla spiaggia. Da esso si possono ricavare oli, latte, farina e anche un’acqua ricca di sali minerali. Oltre ad essere freschi ed estivi, i frutti esotici potrebbero essere molto utili per la salute e l’equilibrio dell’organismo. Bisognerebbe consumarne di più viste le diverse proprietà benefiche.

