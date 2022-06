Dopo un anno di duro lavoro, tanti arrivano in prossimità dell’estate totalmente sfiniti e trepidanti di partire per un viaggio. Qui però le categorie si dividono. C’è chi preferisce partire per viaggi lontani ed esotici e staccare dal tran-tran per immergersi nella natura incontaminata.

Altri ambiscono alla vacanza di relax dove il tempo sarà dedicato al solo recupero delle forze senza dover pensare a nulla. A tal proposito potrebbe essere una buona idea rimanere in Italia visitando luoghi meravigliosi ma tutto sommato a buon mercato.

La meta che invece proponiamo oggi è poco lontana dall’Italia ma se avremo la fortuna di visitarla difficilmente la dimenticheremo.

È tra i più belli al Mondo questo luogo dal profumo inebriante, mare cristallino, borghi magici e panorami indimenticabili

Stiamo parlando della magica Provenza, regione francese che ospita bellezze uniche nel suo genere. Il più famoso di tutti è senz’altro il panorama unico offerto dai campi di lavanda in fiore tra giugno ed agosto. In particolare nella zona tra Bonnieux e Saignon potremo ammirare scorci ricolmi di lavanda in fiore. A questo scopo è possibile organizzare la propria vacanza in Provenza proprio seguendo gli itinerari della lavanda da percorrere in auto. Durante il tragitto non dimentichiamo di fare un assaggio del delizioso miele di lavanda realizzato nei villaggi di Bories.

Per quanto riguarda le città, passaggio d’obbligo è a Aix-en-Provence, detta la piccola Parigi caratterizzata dai suoi palazzi antichi.

Se siamo appassionati d’arte, invece, possiamo visitare Arles di cui Van Gogh e Gauguin ritrassero gli scorci. Seguono nell’itinerario Avignone, città dei Papi, Marsiglia, e le cave di ocra di Roussillion.

Mare incantevole

La zona è inoltre favorevole a degustazioni di autentiche eccellenze gastronomiche e di vino di alta qualità. Ma non finisce qui perché oltre ad arte, storia, cibo e vino, la Provenza permette di visitare spiagge meravigliose. Tra queste impossibile non citare la spiaggia di Pardigon, lingua di sabbia finissima e acqua cristallina. Allo stesso modo, meta da sogno sono le spiagge ospitate nelle frazioni di Lavandou dove poter godere di un mare unico tra i villaggi dei pescatori.

Insomma, è per queste ragioni che di tutti i posti che possiamo visitare la Provenza è tra i più belli al Mondo.

