In cucina si usa molto soffriggere gli alimenti per dare loro un tocco di sapore in più. Nel soffritto i protagonisti sono l’aglio e la cipolla. Non sono amati da tutti, per via del loro sapore abbastanza deciso, però dietro questi due alimenti si presentano numerosi benefici che pochi conoscono. L’aglio appare come una foglia erbacea alta dai 30 cm fino ad arrivare ad 80 cm. È composto di vari spicchi. Per quanto riguarda la cipolla, ne esistono diverse tipologie: quella di Tropea, Cannara e Bassano sono rosse, la Dolce, Barletta e Borettana invece sono bianche. La pianta della cipolla è caratterizzata dalla presenza di foglie lunghe di colore verdastro.

Non solo per fare il soffritto, ma aglio e cipolla hanno numerosi benefici per la salute di pelle, colesterolo e pressione

Tra le numerose proprietà che presenta l’aglio ci sarebbe quella di donare alla pelle un aspetto luminoso e di favorire la crescita dei capelli rendendoli più sani. Questo suo effetto sarebbe garantito dalla presenza dell’acido fitinico.

L’aglio inoltre andrebbe a ridurre:

Insulina: l’aglio contiene gli alcaloidi, capaci di contrastare i livelli alti di glicemia;

pressione: agisce provocando vasodilatazione di arteriole e capillari;

meteorismo e crampi addominali.

Inoltre, alcuni studi scientifici affermano che l’aglio sembrerebbe avere anche benefici sui tumori. Consumando aglio crudo 2 o 3 volte a settimana, sembrerebbe che il rischio di cancro ai polmoni potrebbe ridursi del 30% circa. Una particolarità dell’aglio sarebbe quella di proteggere da metalli pesanti oppure da ortaggi contaminati.

La cipolla

La cipolla è un prodotto di origine vegetale, si considera quindi un ortaggio. Come l’aglio, presenterebbe dei benefici ottimali per la nostra salute. Contiene molta acqua e anche una quantità di fruttosio che la rende particolarmente dolce. In caso di alcune patologie sarebbe preferibile consumarne con moderazione, come ad esempio in casi di acidità dello stomaco, gastrite, colon irritabile oppure emorroidi. Questo ortaggio contiene la quercetina, che presenterebbe una spiccata attività antitumorale, soprattutto per il cancro al colon, prostata e stomaco. Sono presenti anche i flavonoidi, importanti per la loro azione diuretica.

La cipolla verrebbe considerata una pianta:

antipertensiva;

antitrombotica;

lassativa;

depurativa;

antigottosa (favorisce l’eliminazione delle scorie).

Le dosi consigliate si aggirano intorno ai 55 g e bisognerebbe consumarne due porzioni a settimana. Il suo utilizzo deve essere contenuto in casi di meteorismo, dolori allo stomaco, ulcera. Stessa cosa vale per l’aglio, che potrebbe portare a vomito, nausea e non è consigliato in gravidanza. Sia cipolla che aglio, infatti, potrebbero conferire al latte un sapore sgradevole. In conclusione, si può dire che vengono usati non solo per fare il soffritto, ma aglio e cipolla hanno delle proprietà davvero benefiche per il nostro organismo.

