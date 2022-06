Lo zucchero è uno degli alimenti che più consumiamo e in commercio si trova sotto due tipologie: lo zucchero bianco e lo zucchero di canna. Nello specifico, parliamo il saccarosio, che è formato da glucosio e fruttosio. Si ricava dalla canna da zucchero, che sarebbe una pianta coltivata in America centrale e meridionale, e anche dalla barbabietola da zucchero. Lo si estrae attraverso 3 processi: estrazione, depurazione, concentrazione, per poi finire con la raffinazione e cristallizzazione. Molto spesso, soprattutto per chi beve tanti caffè, ci si domanda quale sia meglio scegliere tra lo zucchero di canna e bianco, quali siano le differenze e perché preferire uno rispetto all’altro.

Ecco la differenza tra lo zucchero di canna e bianco e quale scegliere al bar insieme al caffè, senza esagerare

Tra lo zucchero bianco e quello di canna possiamo dire che non esistono differenze sostanziali. Infatti, abbiamo detto che lo zucchero sarebbe il saccarosio. Se lo zucchero bianco contiene solo saccarosio, lo zucchero di canna contiene, invece, alcuni residui di melassa, un sottoprodotto della materia prima (canna da zucchero o barbabietola da zucchero). Questa sostanza va poi a conferire una colorazione ambrata, tipica dello zucchero di canna e dona un retrogusto speziato simil liquirizia.

Lo zucchero bianco si ottiene dallo zucchero grezzo, ricavato sia dalla barbabietola che dalla canna da zucchero, attraverso un processo di purificazione: va ad estrarre il saccarosio dalle impurità presenti nella melassa. Da un punto di vista nutrizionale non esistono poi grandi differenze tra queste due tipologie di zucchero. La melassa contiene in piccole quantità minerali, come il potassio, e alcune vitamine. In questa tabella verranno messi a confronto i valori nutrizionali tra lo zucchero di canna e lo zucchero bianco, in modo da facilitarne la comprensione:

Zucchero bianco Zucchero di canna kCal 387 380 Zuccheri (g) 99,8 97,02 Grassi (g) 0 0 Proteine (g) 0 0,12 Potassio (mg) 2 133 Calcio (mg) 1 83

Quale possiamo scegliere

Come si può ben vedere, il potassio è il minerale maggiormente presente all’interno dello zucchero di canna. Dunque, non esiste un vincitore tra queste due tipologie. Attraverso questa lettura, quindi, ecco la differenza tra lo zucchero di canna e bianco. Sostanzialmente, la scelta sta nel proprio gusto personale. Bisogna consumarlo con moderazione, si tratta comunque di un alimento molto dolce e, se consumato in maniera sproporzionata, potrebbe portare ad alcuni problemi. Quindi, soprattutto i soggetti diabetici dovranno far attenzione alle dosi somministrate giornalmente. Come alternativa allo zucchero si potrebbe usare il miele, che presenta un contenuto calorico più basso dello zucchero classico.

