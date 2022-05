Se nelle settimane precedenti le quotazioni del petrolio avevamo mostrato qualche indecisione, quella appena conclusasi potrebbe avere dato il via a un nuovo rialzo. A conclusione della settimana, infatti, il petrolio rompe gli indugi e potrebbe presto rivedere area 135 dollari.

Diverse sono le cause che hanno contribuito a questo rialzo. Innanzitutto, grazie ai segnali di un mercato difficile che hanno sostenuto i prezzi in vista del fine settimana festivo del Memorial Day negli Stati Uniti, l’inizio non ufficiale della stagione di picco della domanda di carburante estiva negli Stati Uniti. Inoltre, i Paesi Europei stanno cercando un accordo sull’embargo del petrolio russo in Europa. Questo scenario, embargo verso il petrolio russo, potrebbe infiammare ancora di più i prezzi e spingerli verso area 150 dollari. A quanto riportato su riviste specializzate, secondo gli analisti una forte contrazione delle esportazioni di petrolio russo potrebbe innescare una vera e propria crisi petrolifera in stile anni ’80.

Prima di passare all’analisi dei grafici, una nota statistica sulla stagionalità dell’andamento del prezzo del petrolio. Negli ultimi 20 anni i mesi di giugno e luglio sono sempre stati molto favorevoli ai rialzisti. Maggio, invece, è un mese molto incerto.

Il petrolio rompe gli indugi e potrebbe presto rivedere area 135 dollari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 27 maggio a quota 115,07 dollari, in rialzo dello 0,86% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 4,34% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

La chiusura di venerdì 27 maggio è stata molto importante in quanto ha visto la rottura della resistenza in area 114,29 dollari. Se confermata nel corso delle prime sedute della prossima settimana il prezzo del petrolio potrebbe dirigersi verso il successivo obiettivo di prezzo in area 130,38 dollari (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 147 dollari.

La mancata conferma del break rialzista potrebbe fare tornare nuovamente al ribasso il prezzo del petrolio.

Time frame settimanale

Con la decisa chiusura della settimana appena conclusasi il prezzo del petrolio potrebbe dirigersi verso la massima estensione rialzista in area 135 dollari (III obiettivo di prezzo) andando a ritoccare i massimi annuali.

Solo una nuova chiusura settimanale inferiore a 109,77 dollari potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.