Capita spesso di tornare a casa molto stanchi e non avere voglia di preparare la cena. Alle volte, abbiamo così tanti impegni che dimentichiamo anche di fare la spesa al supermercato. Ecco che bastano questi 3 ingredienti super economici per poter preparare una cena speciale in soli 5 minuti.

Tuttavia, decidiamo di metterci ai fornelli e preparare un piatto di pasta semplice e veloce, sperando che possa placare la nostra fame. Apriamo la dispensa e come sempre troviamo il solito barattolo dei pelati, le conserve della mamma, alcuni pacchi di pasta e le preziosissime scatolette di tonno.

Infatti, la pasta al tonno e la classica ricetta da preparare all’ultimo minuto e che spesso salva la cena. Un primo piatto che necessita di pochissimi e semplici ingredienti.

Ognuno prepara la pasta al tonno seguendo la ricetta che più gradisce. C’è chi sceglie di utilizzare gli spaghetti e chi la pasta corta. Qualcuno aggiunge dei pomodorini per formare un delizioso sughetto e chi, invece, preferisce usare solo l’olio extravergine di oliva.

Oggi vogliamo modificare la ricetta originale aggiungendo un gustoso ingrediente.

Non solo aglio, olio e tonno in scatola, ma arricchiamo la nostra pasta utilizzando anche dei pomodori secchi. Spesso li mangiamo accompagnati da una fetta di pane fresco. Ma questo alimento è molto versatile e può anche essere utilizzato per insaporire i primi piatti.

Non sarà più la solita e semplice pasta al tonno se aggiungiamo questo ingrediente davvero appetitoso.

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

400 grammi di pasta (lunga o corta);

240 grammi di tonno sott’olio;

70 grammi di pomodori secchi;

1 spicchio di aglio;

1 rametto di prezzemolo;

olio extravergine di oliva quanto basta;

sale quanto basta.

peperoncino quanto basta.

Preparazione

Lasciamo bollire l’acqua e aggiungiamo subito la nostra pasta. Nel frattempo, versiamo in una pentola l’olio extravergine di oliva e facciamo rosolare l’aglio e il peperoncino. Aggiungiamo i pomodorino secchi tagliati a pezzettini e dopo qualche minuto uniamo il tonno privato dell’olio di conserva. Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere per qualche minuto. Scoliamo la pasta ancora al dente e versiamola nella padella del condimento. Amalgamiamo tutti gli ingredienti e aggiungiamo il prezzemolo tritato.

Non solo pomodori secchi, ma possiamo insaporire la nostra pasta anche utilizzando delle olive nere denocciolate o dei capperi.

