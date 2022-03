Per proteggere la salute cardiovascolare e prevenire l’insorgenza di molte patologie, come ben sappiamo, bisognerebbe far attenzione all’alimentazione. Esistono diversi alimenti che potrebbero aiutare in questo senso, come ad esempio il ravanello o l’olio di germe di grano. In questo articolo, vedremo le proprietà di un altro alimento che sarebbe un grande alleato di cuore e arterie. Stiamo parlando della patata dolce, anche detta americana. Differente da quella “comune”, sia dal punto di vista botanico, estetico e del sapore, questa radice tuberosa avrebbe numerose proprietà nutrizionali.

Proprietà, benefici e controindicazioni

La patata dolce contiene 86 calorie per ogni 100 g di prodotto e sarebbe molto preziosa per la salute. Infatti, essa conterebbe un elevato apporto di:

vitamina A, che aiuterebbe a contrastare l’ossidazione, proteggendo vista, pelle e mucose;

fibre, che permetterebbero all’organismo di mantenere sotto controllo la colesterolemia e la glicemia;

sali minerali, tra cui calcio e fosforo, che proteggerebbero le ossa; ed il potassio che aiuterebbe a controllare la pressione e la frequenza cardiaca.

La salute cardiovascolare, inoltre, sarebbe preservata grazie alla totale assenza di acidi grassi saturi e di colesterolo. Inoltre, la patata bianca sarebbe anche una fonte di carotenoidi, dei pigmenti vegetali che renderebbero più forte il sistema immunitario. Per quanto riguarda le controindicazioni, bisogna ricordare che la patata dolce contiene acido ossalico, una molecola che favorirebbe la formazione di calcoli.

Quindi, sarebbe un grande alleato di cuore e arterie quest’ortaggio ricco di fibre, che terrebbe sotto controllo il colesterolo e la glicemia

Oltre ad avere queste incredibili proprietà, la patata dolce è estremamente versatile in cucina, proprio come la patata “comune”. Infatti, può essere cotta in qualsiasi modo: fritta, al forno, lessata e così via. Se vogliamo però sfruttarla in modo originale, si potrebbe realizzare una deliziosa torta semplice e veloce.

Vediamo tutti i passaggi.

Innanzitutto, lessiamo 2 patate americane e, una volta pronte, lasciamole intiepidire. Dopo di che, possiamo spellarle e passarle in uno schiacciapatate per ricavare più facilmente una purea. Ora, in una ciotola, versiamo 3 uova e 150 g di zucchero e montiamo con una frusta elettrica. Quando avremo ottenuto in composto spumoso, versiamo la purea di patate, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia e 100 g di burro fuso raffreddato. Dopo aver mescolato per qualche minuto, aggiungiamo 250 g di farina setacciata ed un pizzico di sale. A questo punto, rimescoliamo un’ultima volta e, verso la fine, accorpiamo anche delle gocce di cioccolato. Versiamo il composto in uno stampo da 24 cm, rivestito con carta forno ed inforniamo a 180 gradi per 60 minuti. Prima di servire, possiamo spolverare una generosa quantità di zucchero a velo.