Se abbiamo deciso di cimentarci nella preparazione di una zuppa invernale, probabilmente tra gli ingredienti troveremo dei legumi. I legumi, come fagioli, lenticchie, ceci, piselli e cicerchie sono tra gli alimenti protagonisti della tradizione culinaria italiana, soprattutto per le ricette invernali. Ma come molti si saranno accorti a proprie spese, la preparazione dei legumi può presentare un piccolo ostacolo: a volte ceci e fagioli rimangono duri anche dopo ore di cottura, rovinando la riuscita del nostro piatto. Come possiamo ovviare a questo problema? La saggezza della tradizione ha la risposta a questo dilemma. C’è un semplicissimo ‘trucchetto della nonna’ che possiamo mettere in pratica per una riuscita migliore del nostro piatto.

Diciamo addio a ceci e fagioli duri dopo ore di cottura con questo semplicissimo trucco della nonna

Per una buona riuscita di una minestra di legumi vi sono alcune semplici regole da seguire. La prima e più importante è quella di lasciare i legumi in ammollo per almeno 10-12 ore. Se saltiamo l’ammollo non ci sarà trucco che tenga e i nostri legumi resteranno duri. Ma se abbiamo provveduto al periodo di ammollo ma temiamo che i nostri ceci o fagioli non cuociano bene, come possiamo assicurarci una buona riuscita della cottura? Il trucco della nonna è semplicissimo. Mettiamo i legumi a cuocere in abbondante acqua. Quando l’acqua comincia a bollire si formerà una sorta di ‘schiuma’ sulla superficie. A questo punto possiamo mettere in pratica il trucco: scoliamo i legumi e gettiamo via la prima acqua di cottura. Poi rimettiamoli in pentola e aggiungiamo nuovamente dell’acqua già calda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In questo modo i legumi ricominceranno a cuocere in acqua pulita e limpida, priva di schiuma, detriti o torbidità, migliorando la qualità della cottura. Diciamo addio a ceci e fagioli duri dopo ore di cottura con questo semplicissimo trucco della nonna. Ma i consigli della tradizione non sono finiti qui.

Mettiamo il sale solo a fine cottura

Un altro trucco della nonna per una minestra di legumi perfetta è quella di aggiungere il sale soltanto a fine cottura. Questo perché, se i legumi assorbissero il sale all’inizio o durante la cottura, la loro buccia si indurirebbe troppo. Invece, salando la nostra minestra soltanto a fine cottura, i legumi avranno la possibilità di assorbire molta più acqua, diventando morbidi, cremosi e saporiti. Questo ci aiuterà anche a renderli più digeribili per una ricetta perfetta che piacerà a tutti.

Approfondimento

Come preparare i fagioli a fuoco lento, una deliziosa ricetta invernale