Oltre a scarponcini e anfibi finalmente di tendenza questi stivali caldi e morbidi da indossare in inverno anche in città

Una delle priorità maggiori quando si parla di scarpe invernali è che siano calde. Certo, la moda è importante per qualcuno, ma meglio mescolare tendenza e praticità.

Quest’anno possiamo finalmente gioire perché la moda ha consacrato anche questo genere di scarpe. Abbiamo visto come anfibi e stivali in gomma sono entrati prepotentemente su tutte le passerelle più famose. Avere nella scarpiera un paio di stivali in gomma è assolutamente d’obbligo. Ma sono solo uno dei 5 capi di tendenza da non lasciarsi sfuggire ai prossimi saldi.

Infatti, tra i modelli ormai considerati super di tendenza troviamo anche gli stivaletti da montagna. Non più confinati tra quelle scarpe da indossare sulla neve o durante un’escursione tra i monti. Finalmente queste scarpe potranno tenerci al caldo anche in città senza che tutti ci guardino in modo strano.

Tra i modelli più gettonati troviamo sicuramente gli stivali tipo eschimese. Con l’imbottitura interna in pelo o eco pelliccia che tiene il piede caldo senza rinunciare alla comodità. Tra le marche più conosciute abbiamo sicuramente i Mou e gli UGG. Diverse le altezze proposte ma per seguire la moda la scelta deve ricadere sui mini.

Anche stringati in stile doposci

Come unire l’utile al dilettevole. Queste scarpe nate per una passeggiata tra la neve fanno la loro comparsa anche sull’asfalto. Con finiture in lana oppure in pelle, oltre al classico materiale impermeabile. Carinissimi i modelli di Pepe Jeans con un costo entro i 100 euro, adatto a tutte le tasche. Ma anche i Jimmy Choo con monogramma in nylon sono stupendi anche se piuttosto costosi.

I colori sono quelli classici, dal marrone al beige ma passando per sfumature più particolari. Ad esempio un bel grigio tortora o un bianco latte che è sempre un bel colpo d’occhio. Se vogliamo qualcosa di veramente unico e glam la scelta può ricadere sul Moon Boot Chloé. Un doposci mix di gomma, pelle e tomaia in lana intrecciata.

Quindi, oltre a scarponcini e anfibi finalmente di tendenza questi stivali caldi e morbidi da indossare in inverno anche in città. Anche i più classici anfibi Timberland tornano a dettare tendenza e sicuramente ne abbiamo almeno un paio.

Come abbinarli?

Non con pantaloni ingombranti e dalla gamba larga, ma con leggings e skinny jeans. Meglio se lasciano la caviglia leggermente scoperta o con un bel calzettone. Un bel maglione caldo con sotto una maglia termica per proteggerci dalle temperature glaciali. Come capospalla invece? Di sicuro l’abbiamo già nell’armadio e finalmente sta spopolando questo gilet caldo da abbinare così per essere alla moda.

