Siamo in molti ad incrociare le dita affinché il nuovo anno porti buone notizie e tanta fortuna. Secondo l’oroscopo, alcuni segni riceveranno inaspettate novità, per altri invece gli astri non prevedono molto successo. Giove e Saturno, infatti, potrebbero mettere i bastoni tra le ruote lungo il cammino.

Quello che molti attendono maggiormente, però, è l’arrivo dell’amore, quello vero e duraturo. Secondo l’astrologia, esisterebbero di base delle affinità di coppia tra i vari segni più compatibili tra loro. Determinati caratteri, dunque, non andrebbero d’accordo tra loro, almeno a lungo andare, mentre altri hanno buone possibilità di durare nel tempo.

I colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo per alcuni segni, che potrebbero avere la possibilità di trascorrere momenti meravigliosi insieme ad una persona speciale. Se fin ora non siamo riusciti a trovare l’amore, dunque, all’orizzonte qualche evento potrebbe sconvolgere il nostro cuore.

In arrivo per l’Ariete un amore scoppiettante, invece il Cancro potrebbe vivere una forte passione con questo segno

Gennaio potrebbe rivelarsi un mese pieno di sorprese e occasioni da non perdere e da non sottovalutare. Grazie a Marte, l’Ariete sarebbe illuminato dalla positività e vitalità, quindi è importante giocare le carte giuste anche per conoscere la persona giusta. Sono diversi i pianeti che agevoleranno il suo cammino, quindi potrebbe finalmente lasciarsi andare ai sentimenti più forti.

Un’emozione forte potrebbe proprio arrivare nelle prossime settimane e forse sarà grazie ad un altro segno di fuoco, il Sagittario. Entrami sono segni dal carattere gioioso e, se sapranno vivere serenamente la loro storia, vivranno un momento idilliaco.

Se è in arrivo per l’Ariete un amore scoppiettante, invece il Cancro potrebbe vivere una forte passione con questo segno che lo sconvolgerà. Solitamente, i Cancro sono molto particolari, non tutti riescono ad avere a che fare con loro. Ricchi di fascino e sensibili ma altrettanto permalosi, non è proprio semplice instaurare un rapporto d’amore sincero con i Cancro. Eppure il 2022 potrebbe regalare momenti di passione sfrenata che alleggerirà lo stato d’animo, sembrerà di toccare il cielo con le dita.

Chi potrebbe fare innamorare il segno del Cancro?

L’amore coinvolgente arriverà presto per il Cancro, che rimarrà letteralmente travolto dalla passione. Un affascinante segno che potrebbe fare breccia nel suo cuore è lo Scorpione, che solitamente è in grado di dimostrare con intensità i suoi sentimenti. Per questo potrebbe essere una coppia ben assortita che farà scintille e fuochi d’artificio.