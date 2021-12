Negli ultimi tempi stare dietro alle nuove tendenze è stata un’impresa impossibile. Non appena acquistavamo un nuovo capo ecco che già spuntava un altro trend. La moda ormai si muove così velocemente che è difficile seguirla senza spendere cifre esagerate.

Per questo motivo non potremmo essere più felici di questo ritorno in voga. Finalmente possiamo aprire l’armadio e tirare fuori quel gilet che avevamo ormai accantonato da anni. Rimasto lì a prendere polvere ora torna a fare faville per tenerci al caldo anche in montagna.

Abbiamo già parlato di alcuni famosi ritorni dagli anni passati. Senza guardarsi troppo indietro per esempio uno dei casi più celebri è sicuramente il teddy coat. Lanciato ormai 8 anni fa questa nuvola calda si è imposta nuovamente tra le tendenze del momento. Però non tutte l’abbiamo già acquistato e onestamente un capo di buona qualità non è proprio economico.

Di sicuro l'abbiamo già nell'armadio e finalmente sta spopolando questo gilet caldo da abbinare così per essere alla moda

Ecco, quindi, la soluzione che ci farà essere impeccabili praticamente a costo zero. Stiamo parlando del gilet di piumino, caldo e pomposo che è una vera garanzia. L’abbiamo visto in passerella, nei servizi fotografici dei brand più famosi e anche in montagna.

Comodo e versatile possiamo indossarlo su una giacca a vento, su un bel maglione o anche su un cardigan. Con questo ultimo abbinamento poi possiamo sbizzarrirci come vogliamo, scegliendo il modello più adatto a noi. In un cardigan per tutti i gusti con questi 5 modelli di tendenza estremamente caldi troviamo qualche idea.

Cosa mettere sotto per essere alla moda?

L’abbinamento ideale per dettare tendenze anche sulle piste da sci sono i pantaloni in vinile. Un capo di cui non possiamo proprio fare a meno per questo inverno. Lucidi, opachi, neri o anche sui toni del beige c’è l’imbarazzo della scelta. Unica prerogativa è che siano felpati all’interno altrimenti moriremo di freddo.

Quindi recuperiamo il gilet di piumino, nero andrà benissimo oppure acquistiamolo bianco o in ecopelliccia. Questi sono altri due modelli super visti in questo periodo anche sulla neve. Indossiamo un bel pantalone o leggins in ecopelle e occhiali da sole. Completiamo l’outfit con una pochette in cui portare l’essenziale.

E ai piedi? Anfibi con la zeppa, chealsea boots oppure doposci a contrasto se siamo in montagna. Altrimenti stivaletti modello eschimese che sono comunque caldi ma più adatti alla città.

Insomma, di sicuro l’abbiamo già nell’armadio e finalmente sta spopolando questo gilet caldo da abbinare così per essere alla moda. Diamo un po’ di colore al nostro look scegliendo modelli più particolari ma soprattutto stiamo sempre al caldo. Se vogliamo indossare anche un giubbino sotto per via del freddo allora optiamo per un modello oversize magari con cappuccio.

