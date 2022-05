Quasi tutti sanno che il cibo spazzatura fa male alla salute, ma talvolta gli ingredienti potenzialmente dannosi si nascondono in alimenti insospettabili. Attenzione, dunque, a cosa portiamo in tavola tutti i giorni, spesso a nostra insaputa.

Tutti i rischi di un alimento molto comune

Le cattive abitudini alimentari rischiano di rivelarsi davvero pericolose: secondo gli esperti ci sono tre errori a tavola che potrebbero uccidere più del fumo di sigaretta. Ciò non significa che interi gruppi di alimenti vadano banditi e demonizzati. Si può mangiare quasi tutto, ma bisogna tenere d’occhio le porzioni. In particolare, dovremmo cercare di consumare quantità molto più piccole di un ingrediente potenzialmente pericoloso. Eppure, mangiamo questo alimento tutti i giorni, quasi senza accorgercene: stiamo parlando dello zucchero. Ma perché potrebbe essere così dannoso?

Innanzitutto, l’eccesso di zucchero farebbe aumentare il rischio di diabete, come spiegano gli esperti. Ma non solo, gli zuccheri sarebbero anche fra i responsabili delle malattie cardiovascolari. Molte persone associano i problemi dell’apparato cardiocircolatorio alle carni trasformate oppure alle bevande alcoliche. Ma è importante ricordarsi che anche lo zucchero potrebbe far male al cuore: dunque, oltre a salumi e alcol, attenzione all’ingrediente preferito dagli amanti dei dolci. Infatti, quando assumiamo troppi zuccheri, la quantità in eccesso si trasforma in grasso, che viene accumulato sulla pancia e intorno al cuore. Svariate ricerche assocerebbero questi depositi di grasso a un rischio più elevato di malattie cardiache e patologie vascolari. Vediamo dunque qualche consiglio per non esagerare con lo zucchero.

Oltre a salumi e alcol, attenzione all’ingrediente che mangiamo senza accorgercene perché potrebbe causare grasso sulla pancia e malattie cardiovascolari

Il problema dello zucchero è che spesso lo mangiamo senza neanche accorgercene. Infatti, non basta stare attenti ai cucchiaini di zucchero che versiamo nel caffè: gli zuccheri si nascondono anche in molti altri alimenti. Bisogna però fare una precisazione. Cibi come la frutta e il latte contengono naturalmente zuccheri, ma anche sostanze fondamentali per la salute. Non sono dunque questi gli alimenti da limitare. Il vero problema sono gli alimenti che forniscono praticamente solo zucchero, per esempio le bibite e le caramelle. Questi vanno evitati oppure gustati in rare occasioni. Dunque, attenzione ai cibi che riportano sulle etichette quantità elevate di questi ingredienti:

glucosio;

saccarosio;

maltosio;

fruttosio;

sciroppi.

Tutti i nomi elencati, infatti, sono sinonimi per indicare gli zuccheri. È bene dunque tenerli a mente, per evitare di mangiare zucchero senza nemmeno accorgersene. Un altro fattore da tenere sempre in considerazione sono le quantità. Gli esperti consigliano infatti di non superare i 25 grammi di zucchero al giorno, ma già solamente una lattina di cola fornisce una quantità di zucchero superiore al limite giornaliero. Infine, oltre a evitare i cibi che fanno male, bisogna anche mangiare in abbondanza quelli che fanno bene al cuore. Non è detto che si tratti di alimenti costosi: per esempio, esiste un pesce economico che aiuta ad abbassare la pressione e proteggere l’apparato cardiocircolatorio.

