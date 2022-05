Giorni incredibilmente ricchi di fortuna e soldi per Capricorno e Bilancia, ma Mercurio premia anche altri 2 segni zodiacali dopo settimane complicate

A pochi giorni dall’inizio del mese, vedremo un cielo particolarmente dinamico e carico di novità. Mercurio influenza molti aspetti della nostra vita e può aiutarci a raggiungere obiettivi personali. Questo pianeta è legato alla conoscenza, all’intelletto e può favorire o, al contrario, ostacolare le nostre capacità. Oggi vedremo che si prospettano giorni favolosi per alcuni fortunati segni e una netta ripresa per altri dopo un periodo poco gratificante.

Un momento d’oro

Per i Capricorno, questi saranno giorni grandiosi. Infatti, per i nati sotto questo segno potranno arrivare grandi soddisfazioni in questi giorni. Un buon consiglio utilizzato nel migliore dei modi potrebbe essere la chiave per portare a casa più soldi. La fortuna assiste i Capricorno che si sentiranno liberi di fare progetti in grande stile. Da soli o in coppia, in questo momento i Capricorno sono davvero felici ed appagati e sentono di trovarsi nel posto giusto. Cogliamo l’attimo perché la fortuna potrebbe sorridere ancora nelle prossime settimane.

Per la Bilancia il lavoro è al primo posto. Infatti, i nati sotto questo segno non riescono a godersi appieno la vita se sul lavoro ci sono problemi. Tuttavia, la fortuna li assiste in queste settimane portando soldi in più. Questo aspetto rende i Bilancia più sereni e pronti a vivere pienamente anche le relazioni. Negli ultimi mesi, molti Bilancia hanno chiuso dei rapporti importanti, ma nocivi e non produttivi. Un taglio netto ha permesso di andare avanti e vivere la vita con maggiore ottimismo e fiducia.

I Gemelli finalmente riscoprono la serenità. Dopo settimane molto altalenanti, dove il rapporto con il partner era opprimente e carico di stress, torna l’armonia. Mercurio rende i Gemelli più estroversi, aperti al dialogo e al confronto e questo porterà benefici non solo in coppia, ma anche negli altri rapporti. Le questioni di lavoro occupano la mente dei nati sotto questo segno anche durante il tempo libero. Tuttavia, l’influenza di Mercurio permette ai Gemelli di riflettere in modo utile e senza stress, studiando strategie per ottenere guadagni fantastici. Questo potrebbe essere il momento migliore per premiarsi e concedersi un viaggio, una cena oppure un bel regalo.

Pesci

Saranno giorni incredibilmente ricchi di fortuna e soldi per i nati sotto questo segno zodiacale, che hanno iniziato maggio sotto i migliori auspici. Per i Pesci si prospettano giorni all’insegna dell’amore e delle soddisfazioni lavorative. Dopo settimane in cui tutto sembrava difficile e i problemi insormontabili, i Pesci tornano alla ribalta. L’intesa con il partner è alle stelle grazie a Mercurio che mantiene più riflessivi e moderatamente cauti. Il lavoro va a gonfie vele e in questi giorni potrebbero arrivare una proposta d’accordo, una nuova collaborazione e clienti in più. Questo status rende i Pesci molto soddisfatti e pronti a pianificare un weekend pieno di emozioni da vivere con le persone più care.

Approfondimento

