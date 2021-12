Una dieta sana è fondamentale per prenderci cura della nostra salute. C’è da dire, però, che nessun alimento è di per sé miracoloso, come nessun alimento (o quasi) è da bandire a tutti i costi dall’alimentazione. Un’alimentazione sana è prima di tutto un’alimentazione personalizzata, per questo è importante seguire un esperto nutrizionista.

È anche vero, però, che ci sono alimenti i cui benefici sono comprovati e divulgati dalla scienza. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa, abbiamo già visto i grandi benefici del seguire una dieta ricca di pesce. Le proprietà del pesce, come la ricchezza di omega 3 e fosforo, sono spesso associate a vantaggi per la salute cardiovascolare e cerebrale. Ma una recente ricerca rivela che, oltre a rinforzare cuore e memoria, questo alimento ridurrebbe anche il rischio di cancro al colon. A dirlo è l’”American Journal of Medicine”, dopo un laborioso studio che ha confrontato i risultati di più ricerche precedenti. Stando alle parole degli esperti, il pesce sarebbe di diritto annoverabile tra gli alimenti cardine della prevenzione contro questo tipo di tumore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Oltre a rinforzare cuore e memoria, questo alimento ridurrebbe anche il rischio di cancro al colon

Chi consuma grandi quantità di pesce ridurrebbe il rischio di ammalarsi di cancro al colon. Lo affermano gli studiosi americani e lo riporta anche l’Istituto Superiore di Sanità.

Un grande studio, che ha confrontato i risultati di ben 41 ricerche precedenti, tutte fatte sul territorio statunitense, avrebbe svelato questo ulteriore beneficio del pesce. Lo studio finale, finanziato dal National Natural Science Foundation of China, è stato poi pubblicato sulle colonne dell’”American Journal of Medicine”. Stando a quanto affermano gli esperti, bisognerebbe aumentare il consumo di pesce in ottica di prevenzione oncologica.

Uno dei tumori più diffusi, ma l’alimentazione può aiutare parecchio

Solo nel 2007, i Centers for Desease Control and Prevention hanno diagnosticato oltre 143.000 casi di tumore al colon negli Stati Uniti.

Il cancro al colon-retto, infatti, è uno dei più diffusi in tutto il Pianeta. Quello che possiamo fare, secondo il parere degli esperti, è tutelarci attraverso la buona alimentazione. Mai come nel caso del tumore al colon, seguire una dieta sana può essere davvero vitale. Per conoscere gli alimenti migliori in ottica di prevenzione oncologica è bene rivolgersi a un parere medico. Alcuni consigli, mutuati dal parere della Fondazione Veronesi, si trovano nell’articolo di approfondimento in calce al testo.

Lettura consigliata

Potremmo abbattere notevolmente il rischio di cancro al colon-retto seguendo questa semplice abitudine alimentare