Vicini ai grandi pranzi e cene del periodo natalizio, si farà man bassa di pesce e carne, ma senza dimenticare le verdure. Queste ultime hanno il vantaggio di consumarsi anche crude e di conservare tutte le loro proprietà. Fra queste vi sono anche delle sostanze molto utili alla salute. Così non solo sgombro e salmone, ma anche queste verdure contengono omega 3 e aiutano ad abbassare il colesterolo.

Ricette anticolesterolo

In queste feste natalizie non possono mancare dei piatti salutari e anche nuovi rispetto alla tradizione. Potremmo preparare gli sgombri in modo diverso. Questo pesce, anche un po’ grasso, fa parte del gruppo del pesce azzurro. Come è noto, sono pesci ricchi di grassi omega 3, tanto utili nei confronti del colesterolo. Si potrebbero cucinare gli sgombri con una ricetta dal sapore nordico.

Un altro pesce molto utile per chi soffre di pressione arteriosa alta e di colesterolo è lo stoccafisso. Infatti a differenza del baccalà che è essiccato con il sale, lo stoccafisso viene esposto all’aria della Norvegia per alcuni mesi. Inoltre è un pesce ricco di omega 3, buono da mangiare nell’insalata o in umido con dei pomodorini.

I grassi omega 3 sono molto utili alla salute e sono detti grassi buoni. Tuttavia il nostro corpo non li produce e si devono assumere con l’alimentazione. Gli alimenti che ne contengono di più sono il pesce azzurro, il salmone e il merluzzo. Ma anche alcuni semi, tra cui in particolare i semi di lino, e le verdure a foglia verde.

Non sono tutti uguali gli omega 3 e ognuno ha la sua funzione. Nel pesce troviamo in prevalenza i grassi omega 3 EPA e DHA. Questi due sono utili al normale funzionamento del cuore e i DHA anche alla normale funzione cerebrale. In particolare, questi due grassi sono presenti nel pesce azzurro, nel salmone, nella trota, nel tonno e nelle alghe marine.

Invece sono gli omega 3 del gruppo ALA che contribuiscono a mantenere il colesterolo nel sangue a livelli normali.

Ora gli omega 3 ALA si trovano in maggioranza negli alimenti di origine vegetale, come i semi oleosi e le verdure a foglia verde. Tra i semi oleosi li troviamo in quelli di soia, lino, canapa, noci, mandorle, nocciole ecc., come anche negli oli che ne derivano. Tra le verdure abbiamo i cavolini di Bruxelles, gli spinaci, la lattuga, le verze e altri.

Benefici degli omega 3 ma attenzione alla cottura

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i grassi omega 3 abbassano significativamente i livelli di trigliceridi e di colesterolo totale, e aumentano il colesterolo buono HDL. Inoltre aiutano anche a tenere a bada la pressione arteriosa.

Tuttavia i grassi omega 3 sono molto sensibili alla luce e al calore, per cui vanno cotti poco, controllando le temperature. In questo senso sono avvantaggiati quei grassi che si possono assumere da alimenti crudi, come i semi oleosi o le verdure come la lattuga, o che richiedono una cottura leggera come i cavolini di Bruxelles.