Con la ripresa delle quotazioni dell’oro, ecco un interessante segnale di acquisto sul titolo Confinvest. Dopo un ribasso iniziato a luglio, che seguiva un brusco ribasso dell’oro, il titolo è sceso ininterrottamente perdendo circa il 40%. Che ci sia questa correlazione, però, non deve sorprendere. Confinvest, infatti, è il leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento. Dopo un eccezionale 2020, complice anche la scelta dell’oro come bene rifugio, i primi sei mesi del 2021 hanno visto i ricavi pari a 14,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 19,9 milioni di euro del primo semestre del 2020.

La settimana in corso, però, sta dando un interessante segnale che, se confermato in quelle successive, potrebbe dare forte impulso al rialzo del titolo. Di questo, però, ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Il punto di forza del titolo, però, è la sua posizione finanziaria. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo sono superiori a 1 indicando una situazione molto buona. Inoltre il rapporto tra il Debito totale e capitale è inferiore al 5%.

Ecco un interessante segnale di acquisto sul titolo Confinvest: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Confinvest (MIL:CFV) ha chiuso la seduta del 22 dicembre a quota 2,65 euro in rialzo del 3,92% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e da inizio anno ha portato le quotazioni da area 4,5 euro giù fino ad area 2,4 euro. La settimana in corso, però, potrebbe preludere a un’inversione rialzista.

Innanzitutto, notiamo come le quotazioni si siano spinte molto vicino al III obiettivo di prezzo in area 2,21 euro. Questa situazione, insieme ai segnali rialzisti dell’oro, potrebbe essere il volano di una ripresa che porterebbe il titolo Confinvest fino in area 3,57 euro.

Affinché si concretizzi questo scenario, però, è fondamentale che si assista a una chiusura settimanale superiore a 2,81 euro. Ovviamente, la mancata rottura di questo livello potrebbe spingere nuovamente al ribasso le quotazioni verso obiettivi da calcolare dopo che l’inversione è stata confermata.

Approfondimento

