Un’alimentazione sana ed equilibrata può giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione oncologica. La dieta assume tratti ancora più decisivi quando parliamo di cancro al colon-retto, una forma tumorale tanto diffusa quanto, purtroppo, aggressiva. In Italia, il cancro al colon ha il triste primato di tumore più diffuso in assoluto.

Molti sono gli studi che hanno provato a identificare la dieta migliore per scongiurare questa neoplasia. Fino a poco tempo fa, la ricerca incoronava la dieta mediterranea come la migliore in ottica di prevenzione del cancro al colon. Ma uno studio più recente ha messo in luce gli effetti incoraggianti di un altro regime alimentare, sempre più in voga ai nostri giorni.

Potremmo abbattere notevolmente il rischio di cancro al colon-retto seguendo questa semplice abitudine alimentare

Un gruppo di ricercatori della Loma Linda University (Stati Uniti) ha studiato gli effetti della dieta vegetariana in ottica di prevenzione del cancro al colon-retto. Lo studio ha preso a campione un gruppo cospicuo di soggetti americani, circa 77.000. Osservando le abitudini alimentari dei soggetti facenti parte del campione, i ricercatori hanno riscontrato un rischio sensibilmente inferiore in chi seguiva una dieta vegetariana. Nello specifico, lo studio ha evidenziato una riduzione del rischio oncologico del 19% per il tratto del colon e del 29% per quello del retto. Aggregando i dati, abbiamo un rischio inferiore del 22% per i vegetariani. Dunque, stando alla scienza, potremmo abbattere notevolmente il rischio di cancro al colon-retto seguendo questa semplice abitudine alimentare, oggi ampiamente sdoganata.

Per quanto riguarda la dieta vegana, invece, la stessa ricerca ha evidenziato sempre una diminuzione del rischio, ma inferiore (pari al 16%). La statistica non ci mostra solo una ipotetica via alimentare per prevenire l’insorgere del cancro al colon. Al contempo, ci suggerisce quali potrebbero essere gli alimenti più rischiosi, di cui sarebbe meglio limitare il consumo.

Quali cibi potrebbero aumentare il rischio di cancro al colon-retto

Come per molti tumori, anche quello al colon-retto dipende prevalentemente da due fattori: ereditarietà e stili di vita. In questa seconda categoria rientra anche la dieta e l’eventuale abuso di cibi reputabili rischiosi. Secondo svariate ricerche, un consumo smisurato di carne rossa, di farine e zuccheri raffinati, come di insaccati, può aumentare il rischio di cancro al colon. Al contempo, la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente se non mangiamo frutta e verdura a sufficienza e se consumiamo ingenti quantità di alcol.

