Oltre a ragù e besciamella per cucinare una lasagna gustosissima servono gli ingredienti speciali utilizzati da Sophia Loren 

La domenica o nei giorni di festa sulle tavole d’Italia non può mancare la pasta al forno. Quando parliamo di quest’ultima, nella maggior parte dei casi ci riferiamo a uno dei primi piatti più amati, la lasagna o meglio le lasagne. Esistono infatti diversi versioni con altrettanti modi di farcirla. Se dovessimo amare quella tradizionale ma volessimo variarla, possiamo arricchirla per renderla ancora più buona. Il modo di farlo ci viene nientedimeno che da Sophia Loren, attrice di fama mondiale nonché ottima cuoca.

Estremamente difficile trovare qualcuno che non adori la lasagna, difatti solitamente il suo arrivo a tavola è accolto con giubilo da parte di tutti i commensali. Non a caso, è un primo piatto ideale da preparare quando abbiamo tanta gente a pranzo e vogliamo fare bella figura. Tale è la passione nutrita nei confronti di questa pasta, che negli anni sono uscite fuori tante nuove ricette, da quelle con verdure a quelle di pesce.

La più amata però sicuramente rimane quella classica col ragù, una versione che si declina ulteriormente in diversi modi.

Oltre a ragù e besciamella per cucinare una lasagna gustosissima ecco cosa aggiungere

La base della classica lasagna è il ragù e qui le strade per molti si separano. Infatti si può far riferimento a quello bolognese o a quello napoletano. Entrambi prevedono l’utilizzo di maiale e vitello, ma nel primo della sola carne macinata, nel secondo di pezzi interi.

La scelta dell’uno o dell’altro sta ai nostri gusti.

Solitamente per farcire la lasagna a quello alla bolognese si unisce la besciamella, a quello napoletano la ricotta. Possiamo però evitare questo passaggio e puntare direttamente su altri ingredienti, a prescindere dal ragù che abbiamo preparato.

Degli ingredienti che utilizza la famosa Sophia Loren, uno dei volti del cinema nostrano più famosi a livello internazionale. Forse non tutti ne sono al corrente, ma ama molto cucinare, al pari di Totò. Tanto è vero che ha pubblicato anche alcuni libri di ricette: In cucina con amore e Ricordi e ricette.

Proprio nel primo parla della sua lasagna, ovviamente di derivazione partenopea date le sue origini campane.

Da buona napoletana, dopo aver preparato il ragù, prepara anche le uova sode, precisamente 3.

Sarà sufficiente dunque mettere un pentolino con l’acqua sul fuoco e quando bolle calarvi le uova. Dovranno bollire poco meno di 10 minuti, scoliamole, passiamole sotto acqua fredda e sgusciamole. Dopo di che tagliamole a pezzettini.

I segreti da segnare per una pasta da 10 e lode

Sophia Loren prende poi 200 g di carne macinata di pollo e manzo in parti uguali, ovviamente possiamo anche utilizzare solo uno dei due se preferiamo. Li mescola in una ciotola con un uovo, del pangrattato, sale, pepe e prezzemolo tritato. Vi prepara poi delle piccole polpette da friggere in una padella con olio ben caldo. Una volta scolate, consigliabile farlo in una zuppiera con carta assorbente, si passa a montare la lasagna.

Entra in gioco dunque un altro ingrediente segreto, ossia il burro. Infatti con lo stesso si va ad ungere il fondo della teglia. Si dispongono poi le sfoglie, un po’ di ragù, pezzi di mozzarella e uova sode, e le polpette. Si coprono questi ingredienti con l’altro ragù e poi si passa alla sfoglia successiva. Arrivati all’ultimo strato non metteremo polpette e uova, ma solo il sugo e la mozzarella. Aggiungiamovi a questo punto anche del burro fuso o a pezzetti per far sì che la sfoglia superiore si mantenga morbida e cremosa.

Ecco dunque gli ingredienti da usare oltre a ragù e besciamella per cucinare una lasagna gustosissima.

Non resta che infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per 30/40 minuti. Una volta portata a tavola, il successo è assicurato. I piatti consigliati dai volti celebri d’altronde sono sempre delle vere chicche di gusto, basti pensare anche al filetto amato dalla Regina Elisabetta.