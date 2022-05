Consumare frutta e verdura seguendo il loro calendario di raccolta è un fattore importante per la loro genuinità. Difficilmente rinunceremo al loro gusto genuino se scegliamo di consumarli seguendo la stagionalità dei prodotti.

Fra gli ortaggi di stagione a maggio figura anche la bieta o bietola, che possiamo cucinare in tanti modi sfiziosi. Tra i presunti benefici della bieta vi sarebbe anche la regolazione del glucosio nel sangue e un buon quantitativo di calcio e potassio.

Tante volte, però, capita di lessarne un gran quantitativo, per poi ritrovarsi con della bietola avanzata e non sapere come cucinarla.

Qualche idea da preparare come antipasto

La bietola lessa avanzata è preziosa in cucina se preparata sotto forma di polpette. Le polpette di bietole sono un’idea originale per far consumare quest’ortaggio anche ai bambini. Si tratta di croccanti polpette vegetariane, da friggere in padella con l’olio.

In alternativa, si può decidere di farne una torta salata con polenta e bietole piccanti. La base di pasta sfoglia darà la giusta croccantezza all’antipasto.

Rappresenta un’altra idea interessante anche la crema di bietola con ceci croccanti. In questo caso basterà solo frullare la bietola lessa avanzata e completare con ceci croccanti e speziati.

Altre delle 9 idee sfiziose per cucinare la bietola lessa avanzata e mangiare quest’ortaggio che regolerebbe il glucosio nel sangue

Possiamo usare la bieta lessa anche con la pasta insieme alla pancetta e preparare un primo in pochissimi minuti in padella.

Se la frulliamo e la riduciamo in un pesto, magari aggiungendo spezie ed erbe aromatiche, possiamo arricchire la pasta insieme alla burrata.

Un primo davvero interessante per riciclare la bietola avanzata e precedentemente lessata sono le orecchiette con speck e peperoncino. Si tratta di una rivisitazione delle orecchiette con broccoli e salsiccia davvero interessante.

Per servirla come contorno

Tra le 9 idee sfiziose per cucinare la bietola avanzata c’è anche qualche contorno. Possiamo preparare, infatti, la bieta gratinata in forno o prepararla come fosse un tortino o uno sformato, unendo formaggio e burro.

Le biete, però, sono ottime anche con il pomodoro e i pinoli tostati in padella. Ma ecco la ricetta per farne una deliziosa frittata con porri e fagiolini con cui deliziare ospiti e familiari.

