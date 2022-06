Oltre a liposuzione e botox sempre più persone chiedono questi trattamenti estetici per eliminare le rughe o cellulite, ringiovanendo di 10 anni

Sempre più persone, uomini e donne, sono insoddisfatti del loro aspetto fisico. Qualche rotolino di troppo, la pelle a buccia d’arancia oppure qualche ruga sul viso possono trasformarsi in un cruccio. Il ricorso alla chirurgia estetica o ai trattamenti correttivi sono sempre più di routine. Si stanno, però, registrando numerose richieste per 2 trattamenti innovativi. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratti.

Molti di noi hanno problemi con la prova costume. Alcuni si buttano a capofitto nell’esercizio fisico, magari cercando di snellire il girovita con l’home fitness. Altri invece cercano una soluzione più rapida come la liposuzione. Oltre a quest’ultima, annoveriamo anche il trattamento Velashape. Con questa tecnica si va ad intervenire sui depositi adiposi più ostinati come quelli sull’addome o sui fianchi o sulle cosce. In queste zone è, infatti, possibile che un dimagrimento o altri trattamenti lascino la pelle flaccida, cadente e non più tonica.

L’attività fisica, invece, non riesce ad essere così localizzata. Potremmo definire il Velashape come un trattamento rimodellante non di tipo chirurgico che si articola in più sedute. Il medico estetico interviene con un macchinario che unisce: l’effetto vacuum (il sollevamento della pelle con particolari coppette) e il riscaldamento ad infrarossi (ad effetto bruciagrassi). Non solo, un massaggio meccanico mobiliterà i liquidi ed infine, la radiofrequenza bipolare, levigherà la cute.

Velashape unisce queste quattro azioni per ottenere un rimodellamento armonico delle nostre imperfezioni.

I fili magici

Per quanto riguarda il viso e le rughe d’espressione c’è un trattamento di ringiovanimento a fili riassorbibili. Quest’ultimo, detto anche lifting dei fili magici, non va effettuato con anestesia. I fili in materiale biocompatibile vengono inoculati tramite un ago cannula. Questi ultimi vanno a formare una struttura di sostegno alla nostra epidermide sottocutanea. Questi ausili ad effetto tensore svaniscono completamente dopo 12 mesi. L’effetto levigante si noterà con chiarezza dopo un mese ma andrà ripetuto dopo 6 mesi. I fili tensori sono adatti alle rughe perioculari, gli zigomi cadenti, collo rugoso e al doppio mento.

