I depositi adiposi più difficili da togliere sono quelli localizzati nella zona fianchi e vita. Questa è per eccellenza la zona dove influiscono gli ormoni e dopo la menopausa diventa un punto critico. Sta spopolando sui social un attrezzo per il fitness che aiuterebbe ad avere un vitino da vespa come le dive degli anni ’50. In realtà non è così complesso costruirne uno fai da te e iniziare gli esercizi. Occorre però fare molta attenzione per chi ha problemi di mal di schiena e ora vedremo il motivo.

Dopo i 50 anni per dimagrire nella zona girovita ed eliminare il grasso addominale potremmo fare esercizio con questo oggetto che abbiamo in cucina

Costruiamo un disco girevole fai da te per il fitness. Su Instagram e Pinterest impazzirebbe il disco girevole per snellire il punto vita. Si tratta di una piattaforma circolare su cui si sale posizionando i piedi negli alloggiamenti presagomati. Il workout da compiere consiste nel girare la parte del nostro tronco mantenendo fermi i piedi. È il classico esercizio di oscillazione per diminuire i depositi adiposi sul girovita ma agevolato dal movimento girevole del disco. Se volessimo optare per una soluzione fai da te potremmo utilizzare un piatto da portata girevole.

Probabilmente si tratta di un accessorio che tutti abbiamo in casa ma lo utilizziamo solo per Natale o per le grandi occasioni. Potremmo quindi sacrificarlo per il nobile fine di definire il nostro punto vita. Dovremmo poi prendere dei vecchi sandali con la punta aperta o delle pantofole in gomma che non usiamo. Mettiamo della colla a caldo sotto la suola e li incolliamo sul piatto girevole. Li posizioneremo non troppo vicini uno all’altro perché la posizione che dovremo tenere per l’esercizio sarebbe con le gambe leggermente divaricate. Il nostro attrezzo ginnico è pronto ma ora vediamo come effettuare l’esercizio.

L’esercizio da fare per dimagrire nella zona girovita

Collochiamo il piatto girevole al centro, fra gli stipiti di una porta dove posizioneremo le mani. Ora non ci resta che infilare i piedi nelle ciabattine in gomma e girarci di 45 gradi a destra e poi a sinistra, cercando di mantenere ferma la parte del busto superiore. La torsione che andremo a fare vedrà un lavoro intenso della muscolatura addominale. Si raccomanda come sempre la massima prudenza.

Attenzione alla schiena

Un errore che non dobbiamo commettere è dare troppo sprint alla torsione. Il piatto girevole già agevola il movimento, rendendolo poco faticoso quindi occorre non metterci troppa energia onde evitare stiramenti o problemi alla schiena.

Dopo i 50 anni per dimagrire quindi nella zona del punto vita basterà un semplice piatto girevole da portata.

