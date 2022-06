Semplicissimo lo stratagemma che toglie il giallo ai colpi di sole senza necessariamente tinta o parrucchiera e non rovina i capelli

I colpi di sole tra i capelli piacciono molto perché conferiscono alla chioma un effetto schiarente naturale. Possono essere realizzati con la cuffia o tingendo direttamente alcune ciocche, spesse o sottili. Il risultato, nel complesso, è un effetto schiarente molto bello e fine, dall’aspetto naturale. Siamo portati a pensare che questa strategia per tingere alcuni capelli sia esclusivamente dedicata alle bionde. In realtà, i colpi di sole si possono effettuare anche su capelli scuri o rossi.

Purtroppo, però, con il tempo, potrebbe verificarsi uno spiacevole inconveniente. Ossia l’ingiallimento delle ciocche. Questo è dovuto all’ossidazione del colore e a effetti causati, ad esempio, dalla nostra permanenza in acqua salata al mare. Certo, non è bello vedersi con riflessi giallo paglia. Per cui si pensa di dover per forza ricorrere alla parrucchiera e di fare una tinta per rimediare, spendendo soldi. In realtà, possiamo provare a provvedere da noi a casa. Perché è semplicissimo lo stratagemma che toglie il giallo dai nostri capelli.

L’aiuto del kefir

Possiamo togliere il giallo alle nostre mèches grazie a un rimedio naturale non invasivo. E che possiamo tranquillamente provare con tutta calma a casa. Si tratta dell’applicazione sui capelli del kefir. Questa bevanda fermentata dal latte, molto simile a uno yogurt da bere, potrebbe infatti aiutarci a eliminare la sfumatura color paglia dai colpi di sole. Questo semplice stratagemma ci consentirà di ottenere un risultato apprezzabile. Senza dover necessariamente prendere un costoso appuntamento dal parrucchiere. E, soprattutto, non rovinerà i capelli. Scopriamo nel dettaglio cosa fare perché agisca.

Possiamo usare il kefir per togliere il giallo ai colpi di sole. Questo prodotto si può trovare facilmente al supermercato, presso gli stessi banchi frigo del latte o dello yogurt. Il suo costo non supera in genere le 3 euro. Quello che servirà al nostro scopo è il kefir bianco. In un recipiente, dovremo unirne 3 cucchiai a un tuorlo d’uovo e al succo di mezzo limone. Dovremo mescolare e applicare il composto ottenuto sulla testa, coprendo con una pellicola trasparente per alimenti. Dovremo tenere in posa il preparato a base di kefir per almeno 60 minuti. Allo scadere del tempo sciacqueremo abbondantemente con acqua tiepida.

Grazie a questo metodo, i toni gialli saranno neutralizzati. Al contempo, e grazie in particolare al tuorlo d’uovo, i capelli saranno più morbidi e forti.

