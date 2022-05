Questi prodotti e creme per il contorno labbra faranno faville a 50 e 60 anni per le rughe del codice a barre

Le rughe del contorno labbra sono anche dette rughe del codice a barre. Questa simpatica denominazione si spiega perché nella zona di pelle fra il labbro superiore ed il naso si formano dei piccoli solchi verticali paralleli. Naturalmente queste rughette si possono prevenire. Non solo possiamo applicare una buona crema anti-age o liftante ma già dai 30 anni potremmo praticare la ginnastica facciale.

Alcuni esercizi, come la pronuncia delle vocali in successione, possono rendere elastica la pelle del contorno labbra. Quando ormai le rughe del contorno labbra, però, ci sono, ecco alcune astuzie dei make up artist per camuffarle.

Scegliamo i prodotti giusti

Per prima cosa dobbiamo scegliere i prodotti adatti a coprire e a creare un effetto ottico tale da celare i solchi. Usiamo tranquillamente i correttori per il contorno occhi. È da preferire il fondotinta liquido o comunque con una texture leggera perché offre un’applicazione migliore. I prodotti con una consistenza densa vanno a depositarsi nelle piccole insenature finendo per evidenziarle. Anche i prodotti in polvere come la cipria o il blush sarebbero da evitare.

Distendiamo ed idratiamo

Il primo passo che dobbiamo fare è distendere il contorno labbra. Puntiamo i due indici alla base delle narici e pian piano scendiamo fino agli angoli della bocca. Ripetiamo per una decina di volte. Ora passiamo all’idratazione. I prodotti con acido ialuronico sono i migliori perché vanno ad incrementare le riserve d’acqua dell’epidermide. A breve vedremo i più validi. Nel frattempo idratiamo anche le labbra con un balsamo.

Creiamo la base

Applichiamo un primer o un fondotinta dalla texture soffice. Aiutiamoci a stenderlo bene con un pennellino o con una beauty sponge e facciamo asciugare bene. Ora utilizziamo una matita contorno labbra color carne. Procediamo delineando l’arco di cupido, l’avvallamento del labbro superiore. Stacchiamo la matita e posizioniamola all’angolo della bocca congiungendo l’arco di cupido. Passiamo quindi al labbro inferiore: tratteggiamo una linea centrale e, come sopra, stacchiamo la matita. Partiamo dall’angolo e uniamo con la lineetta centrale. Sfumiamo con il pennellino verso l’interno delle labbra. Lasciamo asciugare bene e ripetiamo l’applicazione con una matita contorno labbra colorata. Con il pennellino sfumiamo verso l’interno. Ancora potremmo aggiungere un rossetto.

I nuovi filler per le labbra

Le componenti indispensabili per i gel o le creme contorno labbra sono il collagene e l’acido ialuronico. Idratano e rimpolpano la pelle. Molto positivi anche i prodotti contenenti acido ialuronico a doppio peso molecolare perché agiscono in superficie e in profondità. Anche la niacinamide o vitamina B3 è un ingrediente perfetto per idratare il contorno labbra, regolando inoltre la produzione di sebo.

