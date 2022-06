Gli anfibi sono scarpe comodissime che in molti amano indossare durante il periodo invernale. Non è raro, tuttavia, vederli ai piedi delle persone anche durante la primavera e l’estate. Una calzatura che o si ama o si odia, molti sono obbligati ad utilizzarli per lavoro mentre altri li indossano per il loro stile aggressivo. In pochi, però, sanno come pulirli in maniera efficace per mantenere la pelle sempre perfetta. Se per lavare le scarpe da ginnastica è sufficiente procedere a mano o in lavatrice, diversa sarà la situazione degli anfibi e degli stivaletti. Infatti, non andranno inseriti in lavatrice ma andranno puliti in maniera meno invasiva.

Oltre a lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice ecco come pulire la pelle di anfibi militari e stivaletti senza rovinarli

La prima azione da compiere quando si vogliono lavare gli anfibi è eliminare il fango ed eventuali residui di sporcizia presenti sulla calzatura. Prima di fare questo si consiglia di togliere i lacci e procedere utilizzando un panno in microfibra inumidito oppure utilizzare un getto di acqua. Se lo sporco è ostinato ci si potrà aiutare con una spazzola ma attenzione a non rigare la pelle. In seguito lasciarli asciugare in un luogo riparato dai raggi solari diretti che potrebbero seccare la pelle. Lavare anche i lacci e lasciarli asciugare prima di inserirli nuovamente. Eventuali graffi si potranno eliminare utilizzando un solvente per unghie rigorosamente senza acetone. Provare prima su una piccola parte dell’anfibio per verificare eventuali reazioni avverse.

Si dovrà, poi, procedere a lucidare gli anfibi utilizzando della cromatina da acquistare in un negozio di calzature o da un calzolaio. Basterà una passata di questo prodotto per fare tornare gli anfibi come nuovi. Dopo averla utilizzata lasciarli asciugare lontano da camera da letto o da luoghi molto frequentati della casa. Da ultimo ottimo l’utilizzo del grasso di foca per ammorbidire e ridurre le crepe in anfibi e stivaletti. Quindi, oltre a lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice ecco come far tornare nuovi anfibi e stivaletti in pelle.

Alternativa

In alternativa alla cromatina si potranno utilizzare altri prodotti, più semplici da reperire. Tra questi troviamo il lucido per scarpe da scegliere dello stesso colore dell’anfibio oppure neutro. Alcune aziende produttrici di anfibi come, ad esempio la Dr. Martens, consiglia di utilizzare lucidi a base di cera di api. Tra i prodotti si potrà acquistare il Wonder Balsam prodotto da Dr. Martens oppure diversi prodotti disponibili su Amazon come quella della Wren’s a meno di 10 euro. In alternativa, ancora, si potranno acquistare anche al supermercato prodotti meno costosi come il Calzanetto a circa 5 euro.

Dove comprare gli anfibi

L’universo degli anfibi è immenso ma ce ne sono alcuni che negli ultimi anni si sono diffusi più di altri. Tra questi troviamo i Dr. Martens classici con 8 buchi a 184 euro ma anche i 1490 a 10 buchi a circa 200 euro. L’altro modello che sta spopolando sono i Cult sui 160 euro, prezzo che varierà a seconda del modello.

