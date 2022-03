Un tempo le scarpe si lavavano a mano, oggi invece si tende ad utilizzare la lavatrice anche per le calzature.

Le scarpe da ginnastica, in particolare, ben si prestano al lavaggio in lavatrice seguendo alcuni accorgimenti.

Prima di procedere, tuttavia, sarà importate leggere eventuali etichette riportate sulla scarpa. Come per gli indumenti, infatti, anche le scarpe non possono essere tutte lavate nello stesso modo.

Tra le regole più semplici da seguire prima di infilare le scarpe in lavatrice ci sono il rimuovere i lacci ed eventuali solette interne.

Per limitare il rumore provocato dallo sbattere delle scarpe contro il cestello si consiglia di mettere a lavare anche degli asciugamani.

Semplici consigli che valgono oro per lavare le scarpe da ginnastica e in pelle in lavatrice o a mano senza rovinarle

Per lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice si consiglia di utilizzare programmi a freddo, massimo 40 gradi. In questo modo si eviterà di trovarle scolorite, specialmente se si tratta di scarpe dai colori molto accesi.

Dal momento che si utilizza un ciclo delicato con acqua fredda meglio utilizzare il detersivo liquido al posto delle capsule.

Per quanto riguarda la centrifuga gli esperti ne sconsigliano l’utilizzo per preservare sia le scarpe che la lavatrice. Se non se ne potesse fare a meno meglio non superare i 400 giri.

Le lavatrici più moderne potrebbero anche avere il ciclo di lavaggio per le scarpe, in questo caso usare quello.

Si sconsiglia di lavare più di due o tre paia di scarpe per volta. Infatti le calzature hanno bisogno di molto spazio per pulirsi in maniera eccellente e senza spazio sufficiente sarà impossibile.

Scarpe da ginnastica con strass e pailettes

In alternativa le sneakers potranno essere lavate a mano ma ci vorrà più tempo e andranno lasciate in ammollo per almeno cinque ore. Il lavaggio a mano è perfetto per le scarpe con decori, perline, strass o paillettes che in lavatrice si rovinerebbero.

Il detersivo da scegliere sarà quello per capi delicati o sapone di Marsiglia abbinato ad acqua calda.

Lasciare asciugare le scarpe all’aperto inserendo della carta all’interno e lontane dai raggi solari diretti. Prima di indossarle si dovrà attendere la completa asciugatura per evitare il formarsi di cattivi odori.

Scarpe in pelle

Le scarpe in pelle, sia sneakers che eleganti, tuttavia non andrebbero lavate in lavatrice. Infatti si potrebbe correre il rischio di rovinarle irrimediabilmente.

Le scarpe in pelle sono molto più delicate rispetto a quelle in tessuto, oltre a rovinarsi la pelle potrebbe anche deformarsi.

Per pulire la pelle si potrebbe utilizzare del latte detergente da strofinare sulla superficie della calzatura con del cotone.

Non bisognerà esagerare e, soprattutto, meglio provare su uno spazio ridotto per vedere eventuali effetti collaterali.

Alternative

Tra i semplici consigli che valgono oro per lavare le scarpe si potrà anche utilizzare una salviettina umidificata per bambini. Molto utile come rimedio dell’ultimo momento. Si tratta di prodotti delicati che puliranno la pelle senza danneggiarla né lasciare aloni.

Anche in questo caso si consiglia di fare una prova su una piccola porzione di pelle prima di procedere.

In commercio esistono anche salviette apposite per la pulizia delle scarpe, sicuramente più efficaci. Si potranno acquistare su Amazon, in negozi specializzati o da un calzolaio.

Le macchie di unto potranno essere rimosse dalla pelle utilizzando del borotalco da lasciare agire per un paio di ore. In alternativa andrà anche bene dell’amido di mais ma necessiterà più tempo per ottenere il risultato. In questo caso bisognerà lasciare l’amido almeno sette o otto ore sulla macchia.